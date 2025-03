Dopo la puntata del Grande Fratello momento di tensione tra Helena e Zeudi, con la prima che ha tentato un dialogo con la coinquilina ma la situazione è peggiorata improvvisamente. Durante la conversazione alla presenza anche di Chiara, la modella brasiliana ha provato un approccio sereno ma dall’altra parte non c’è stata la stessa intenzione.

Infatti, Helena dopo aver scoperto di essere finalista proprio come Zeudi che da diverso tempo ne aveva già la certezza, ha avuto questo confronto al Grande Fratello nel corso della notte. Ma non è andato come si auspicava e vediamo insieme cosa si sono dette precisamente.

Grande Fratello, Helena e Zeudi si scontrano dopo la puntata

Quando l’appuntamento con Alfonso Signorini era ormai terminato, le telecamere del Grande Fratello si sono spostate su Helena. La sudamericana avrebbe voluto un confronto con Zeudi, infatti le ha detto: “Se vuoi ci sono, voglio fare una chiacchierata tranquilla“. Ma la Di Palma ha subito respinto la proposta: “Io no“.

Helena allora le ha chiesto se avesse paura di questo confronto e Zeudi ironicamente ha confermato che fosse quella la motivazione: “Sì, ho paura“. La Prestes ha aggiunto: “Se pensi che sia costruito, ti lascio andare”. L’ex Miss Italia ha replicato: “Va bene, lasciami andare. Io l’ho fatto da tempo“. E Helena si è alzata e se n’è andata.

“allora parliamo quando vuoi però per farmi vedere la pallina e fare la simpatica con me se vuoi ci sono. io voglio fare una chiacchiera con te tranquilla”

“io no”

“adesso non vuoi più? hai paura? io aspetto da te”

“ho paura, hai ragione”

“se pamela ha un sassolino nella scarpa… pic.twitter.com/QPOlQfvNAl — ei belíssima (@edoruta) March 25, 2025

Sul web c’è stata una diversa veduta di opinioni, infatti c’è chi ha difeso Helena e chi invece l’ha attaccata prendendo le parti di Zeudi.