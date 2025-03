Semifinale al cardiopalma al Grande Fratello, tra conferme e sorprese. Non due ma ben tre gli eliminati di lunedì 24 marzo e tutti fortissimi: fuori Javier, Giglio e Shaila. E Lorenzo è rimasto così l’unico uomo della casa. Casa che sarà chiusa definitivamente fino a settembre fra una settimana esatta, quando Alfonso Signorini ci dirà chi tra Chiara e MariaVittoria andrà fino in fondo.

Ma a proposito di finalisti, sempre durante l’ultima diretta è stata Helena ad assicurarsi il posto dopo, nell’ordine, Lorenzo, Jessica e Zeudi. Ha battuto Shaila e Chiara al televoto flash. “Sono felice, sono a testa alta, manca una settimana, non li sopportavo più”, ha dichiarato l’ex Velina di Striscia la Notizia subito dopo il verdetto, mentre veniva ripresa dalle telecamere del programma.

Leggi anche: “Yulia c’era, guardate qua”. Grande Fratello, colpo al cuore per Giglio: il video dopo la puntata





GF, Zeudi dopo la diretta: “Non capisco”

Durante il televoto tra Shaila, Helena e Chiara, il pubblico è esploso con cori e applausi indirizzati alla modella brasiliana, incoronata “regina del GF” da mesi in realtà. Ma a non prendere bene questa elezione, oltre ovviamente alle dirette interessate – soprattutto Shaila – e i fan degli Shailenzo c’è anche Zeudi.

La ex Miss Italia, come mostra una clip intercettata dagli utenti che seguono la diretta h24 del reality di Canale 5, l’ha detto a chiare lettere alla sua amica Chiara: se l’aspettava ma non si spiega perché Helena sia in finale.

Ha provato a screditarla in tutti i modi qndi x qsto non se lo spiega.Voleva Chiara cm finalista, che poi avrebbe perso la finale contro di lei, ma non ha considerato i vari fandom.Brava giocatrice,non perfetta!H ti aveva detto di mettere il cuore davanti #grandefratello https://t.co/UorPSRJDfJ — Scarlett (@scarlettgreys) March 25, 2025

“Stai forse rosicando che anche Helena sia in finale? Ma come, non avevi detto che tu ne saresti stata contenta…”, commenta un utente sotto il video in cui Zeudi parla con Chiara in bagno. E un altro, sempre fan di Helena evidentemente, fa un’analisi: Zeudi “ha provato a screditarla in tutti i modi quindi per questo non se lo spiega. Voleva Chiara come finalista, che poi avrebbe perso la finale contro di lei, ma non ha considerato i vari fandom.Brava giocatrice, non perfetta! Helena ti aveva detto di mettere il cuore davanti”.