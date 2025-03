Giglio è fuori dal Grande Fratello. Insieme a Javier e Shaila, il parrucchiere toscano che era entrato nella casa a settembre scorso ha detto addio al sogno di arrivare fino in fondo e di vincere nel corso della semifinale. Lunedì 24 marzo, Alfonso Signorini lo ha quindi accolto in studio, tra gli applausi del pubblico presente e di molti ex concorrenti che come sempre partecipano alla puntata.

Tranne una, probabilmente la più importante per Giglio: Yulia. Sono mesi ormai che aspetta di riabbracciarla, visto che a dicembre scorso ha dovuto lasciare il gioco per risolvere questioni legali con l’ex fidanzato. Ma in studio Yulia non c’era. Dopo i saluti e i commenti sulla casa di rito, Alfonso Signorini ha dato la notizia a Giglio.

GF, Yulia c’era eccome: cosa è successo dopo con Giglio

“Manca la tua Yulia”, gli ha detto il conduttore. E poi: “Diciamo che sono accadute delle cose che conoscerai direttamente da lei quando vi vedrete. Abbiamo deciso di non affrontare pubblicamente l’argomento per motivi legali, quindi è giusto che tutto venga chiarito tra voi, privatamente”.

La delusione sul volto di Giglio era evidente, ma non ha aggiunto altro. Più tardi però si è scoperto che Yulia c’era eccome: era fuori dagli studi del reality show. In un video pubblicato su Instagram da Federico Chimirri e poi ripostato dalla lei stessa con tanto di cuore si vedono diversi ex concorrenti insieme a Giglio.

Ci sono Tommaso Franchi, Luca Calvani, Maxime Mbanda, Javier Martinez (anche lui eliminato lunedì sera, ndr) e Yulia Bruschi. In effetti Deianira Marzano aveva anticipato che si trovava in zona: “Sicuramente esce Giglio e Yulia gli farà la sorpresa in studio… lei già a Roma”. Non ha partecipato alla diretta forse per accordi con la produzione ma non ha mancato di riabbracciare subito il ragazzo che ha sempre sostenuto in tutti questi mesi. Ora i fan aspettano solo il primo video di coppia.