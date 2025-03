A pochi giorni dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha deciso di voltare pagina – e lo ha fatto nel modo più contemporaneo possibile: ripulendo il suo profilo Instagram da ogni traccia del reality. L’idraulico toscano ha cancellato tutti i post legati alla sua esperienza nel programma e, come se non bastasse, ha smesso di seguire una lunga lista di ex coinquilini, tra cui nomi noti al pubblico come Luca Giglio, Shaila Gatta, Amanda Lecciso, Zeudi Di Palma, Pamela Petrarolo, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice… e persino Alfonso Signorini.

Il gesto non è passato inosservato: il “defollow party” di Franchi ha acceso subito i commenti degli utenti, tra chi lo ha difeso e chi lo ha criticato apertamente. “Ha fatto bene, via i falsi che gli parlavano dietro” scrive qualcuno. Altri ironizzano: “Faceva l’amico di tutti in casa, ora prende coraggio”. Ma c’è anche chi lo appoggia: “Ha capito chi vale davvero, ha tenuto solo i migliori”.

Leggi anche: “Ti devo dire di Yulia”. Giglio eliminato dal Grande Fratello, arrivo in studio choc: la scoperta





GF, Signorini asfalta Tommaso

La questione è esplosa in diretta durante la semifinale del reality, quando Alfonso Signorini ha deciso di affrontare Franchi a viso aperto: “Tommaso, mi dicono che hai tolto il segui a tutti gli ex concorrenti che sono qui con te. È vero?”. Il gieffino ha tentato di minimizzare: “Non a tutti. Ho semplicemente lasciato quelli con cui ho legato davvero”.

Ma Signorini non ha lasciato correre, tirando fuori la vera bomba: “Hai tolto il follow anche a me”. In studio, il silenzio è diventato palpabile. Visibilmente in difficoltà, Tommaso ha provato a negare: “Ma no, Alfonso… ma va!”. Purtroppo per lui, il conduttore era ben preparato: “Guarda che ho controllato oggi pomeriggio. Non mi segui più, è ufficiale”. A quel punto, l’ex concorrente non ha potuto far altro che ammettere la verità, con una risposta a metà tra l’imbarazzato e il diplomatico: “Sai perché? Perché ti devo ancora conoscere bene. Dobbiamo fare un po’ più amicizia”.

Una giustificazione che ha strappato qualche sorriso, ma che ha lasciato più di un punto interrogativo sulla sincerità dei rapporti nati all’interno della casa. Dopo mesi di convivenza forzata e dinamiche spesso costruite davanti alle telecamere, Tommaso sembra aver tracciato un netto confine tra il reality e la realtà. Che si tratti di una scelta di coerenza o di un gesto impulsivo, una cosa è certa: Tommaso Franchi ha fatto capire che per lui il gioco è finito, e che ora vuole ricominciare partendo da zero (o quasi) anche sui social.