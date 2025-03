Il Grande Fratello si avvia verso il gran finale, ma le emozioni non accennano a diminuire. Tra colpi di scena e momenti inaspettati, la semifinale ha visto l’eliminazione a sorpresa di Giglio, uno dei concorrenti più discussi e amati di questa edizione. A decretare la sua uscita è stato un televoto flash, lanciato improvvisamente da Alfonso Signorini durante la puntata.

Il televoto, che ha messo in gioco diversi concorrenti in un ballottaggio lampo, ha rappresentato una vera e propria doccia fredda per il gieffino, che ha dovuto abbandonare la casa a pochi passi dalla finalissima. Al suo arrivo in studio, accolto da un caloroso applauso del pubblico, tutti si aspettavano un momento toccante: l’incontro con Yulia Bruschi, l’ex concorrente con cui aveva intrecciato un forte legame all’interno del reality. Ma lei non c’era.

Giglio eliminato dal GF, cosa è successo in studio

La sua assenza ha lasciato tutti spiazzati, incluso Giglio, che ha mostrato un misto di stupore e delusione. A chiarire la situazione ci ha pensato lo stesso Signorini, che ha preferito non entrare nei dettagli, ma ha comunque accennato a ciò che sarebbe accaduto lontano dalle telecamere. “Manca la tua Yulia”, ha detto il conduttore. “Diciamo che sono accadute delle cose che conoscerai direttamente da lei quando vi vedrete. Abbiamo deciso di non affrontare pubblicamente l’argomento per motivi legali, quindi è giusto che tutto venga chiarito tra voi, privatamente”.

Una spiegazione diplomatica, ma che ha inevitabilmente alimentato la curiosità del pubblico, lasciando intendere che qualcosa di serio sia accaduto tra Yulia e la produzione – o forse nel suo percorso fuori dal reality. Nonostante l’eliminazione, Giglio ha mostrato compostezza e gratitudine, consapevole di essere arrivato molto lontano in un gioco lungo e complesso.

Il suo percorso, fatto di emozioni forti e relazioni significative, si è chiuso tra gli applausi, ma resta l’ombra di un finale personale rimasto in sospeso. Ora non resta che attendere la finale per scoprire chi trionferà in questa edizione. Intanto, la vicenda tra Giglio e Yulia resta uno dei misteri più intriganti da risolvere una volta spenti i riflettori.