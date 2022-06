“Coppia esplosiva”. GF Vip 7, nuovi opinionisti a sorpresa: “I due ex marito e moglie”

Sarà restyling totale anche per gli opinionisti del GF Vip 7. Alfonso Signorini ama sorprendere il suo pubblico e per la settima edizione del programma ci saranno tantissime novità. A partire dai due ‘criticoni’ in studio. Sonia Bruganelli aveva parlato del suo addio in prossimità della finalissima della passata stagione, mentre Adriana Volpe sembrava essere sulla via della conferma. Purtroppo così non è stato e così è iniziata la caccia ai successori.

Opinionisti GF Vip 7: la lista dei papabili

Chi saranno i nuovi opinionisti del GF Vip 7 si chiedono in molti. Ebbene, secondo quanto riporta Dagospia sicuramente non ci saranno Cristiano Malgioglio, confermato come giudice a Tale e Quale Show, e nemmeno l’istrionica Amanda Lear. In queste settimane si è parlato anche di Soleil Sorge, ma nemmeno lei è riuscita ad aggiudicarsi il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 7.

Tra i vip che hanno sostenuto il provino, sempre secondo Dagospia, ci sarebbero Morgan e Asia Argento. Se saranno loro i prescelti ancora non si sa dato che Alfonso Signorini sta trascorrendo questi primi giorni di giugno a Mykonos in compagnia di Alex Belli e Delia Duran, con le principessine Selassié e infine con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

