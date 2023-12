Ma che fine ha fatto Giovanni Ciacci? Volto noto per il pubblico televisivo, lo scorso anno ha anche partecipato al Grande Fratello Vip ma da tempo non si vede più. Sui social continua a essere attivo ma ora, attraverso un’intervista rilasciata a Greta Mauro per IlRiformista, ha deciso di raccontare che non sta passando proprio un bel periodo. E, a suo dire, è iniziato tutto dal suo percorso nella Casa, quando il pubblico, tramite il televoto, decise di farlo uscire per il comportamento, ritenuto ai limiti del bullismo, avuto nei confronti di Marco Bellavia.

“Non sto bene, è stato un anno davvero difficile, il telefono ha smesso di squillare, mi sono ritrovato da solo e nella mia mente sono apparsi i mostri. In questo momento l’HIV è passata in secondo piano, ora sto combattendo contro la depressione”, ha spiegato Giovanni Ciacci che, dopo avere avvertito il desiderio di farla finita, ha deciso di rivolgersi a uno specialista. Ma non è stato facile, dice, trovare il coraggio di parlarne “e di curarmi” perché “la depressione è subdola e ti annienta”.

Giovanni Ciacci, che fine ha fatto: “Non sto bene”

Giovanni Ciacci racconta di aver passato “anche 15 giorni a letto alzandomi solo per mangiare e andare in bagno. Ho avuto pensieri brutti, ho pensato che la mia vita non valesse nulla, mi sono apparsi i mostri di tutti gli ultimi 25 anni di vita. Ma quando, passando accanto ad una finestra, ho provato il desiderio di volare giù mi sono preoccupato e sono andato da un medico”.

Si dice convinto che sia iniziato tutto con la partecipazione al Grande Fratello: “Sono stato così ingenuo e stupido”. Ha raccontato come si è ritrovato a partecipare e di avere parlato del fatto che fosse sieropositivo ad Alfonso Signorini: “Mi ha garantito tutela e soprattutto la cosa che mi stava più a cuore: far capire a tutti che oggi un sieropositivo grazie alle cure è una persona normale”. Ma l’esperienza nel reality si è rivelata diversa da come se l’aspettava.

Sul “caso Bellavia” continua a rispedire le accuse al mittente (“Non sono un bullo” e “ho fatto il mio gioco, nel regolamento c’è scritto che devi far fuori tutti gli altri concorrenti”, dice ancora nell’intervista). Poi, dopo il GF, “In un attimo sono spariti tutti, amici e colleghi e, chi poteva, parlava di me dicendo cose immonde, è stato terribile. Ancora non mi spiego il comportamento di alcuni che non conoscendomi personalmente hanno espresso giudizi umani nei miei confronti”.