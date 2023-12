Davvero commovente quanto successo a Maria De Filippi nel giorno del suo compleanno, solo ora si è scoperto cosa ha fatto Pier Silvio Berlusconi. Il 5 dicembre scorso la regina di Mediaset ha festeggiato i suoi 62 anni e purtroppo questo è stato il primo senza Maurizio Costanzo al suo fianco. Nonostante la conduttrice sia riservata, in questa giornata speciale lei permette qualcosa di bello tanto atteso anche dai suoi collaboratori.

Maria De Filippi non si sarebbe però aspettata per il suo compleanno un regalo così importante da Pier Silvio Berlusconi. Sicuramente ci sarà stata tanta emozione da parte di Queen Mary, che è una delle protagoniste assolute della televisione italiana grazie ai suoi fortunatissimi programmi come Uomini e Donne e Amici. Inoltre, a partire da gennaio ricomincerà pure C’è posta per te che terrà incollati milioni di telespettatori.

Maria De Filippi, il regalo speciale per il suo compleanno è arrivato da Pier Silvio Berlusconi

Dunque, grazie al settimanale Chi, si è scoperto cosa è accaduto quando Maria De Filippi ha festeggiato il suo compleanno. Pier Silvio Berlusconi le ha fatto un dono veramente meraviglioso. Parlando del giorno di festa per la presentatrice Mediaset, lei ogni anno fa entrare i fotografi e permette lo scatto di immagini assieme ai suoi collaboratori, che le garantiscono un ottimo servizio per rendere efficienti le sue trasmissioni.

Ma il momento più interessante c’è stato quando è giunto a sorpresa Pier Silvio. Il settimanale Chi ha raccontato che lui “si è presentato negli studi Elios per una visita inaspettata e graditissima“. Quindi, Maria non poteva che essere felice per quell’avvenimento inatteso. Non pensava potesse arrivare fisicamente, quindi siamo certi che ci sarà stato un incontro veramente parecchio conviviale e la De Filippi sarà stata super entusiasta.

Inoltre, è stato anche aggiunto un altro particolare sul compleanno di Maria. Lei ha una sorta di tradizione, infatti “esce di casa con un mazzo di fiori tra le mani andando verso il lavoro”. Ma ripetiamo che l’incontro Maria-Pier Silvio di quest’anno è stato il più rilevante.