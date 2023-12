Ecco chi è il fratello di Maria De Filippi, un volto noto della tv. Proprio così, la figura di spicco di Canale 5 ha un fratello ed è un vip. Ora, molti di voi non sapranno il suo nome, ma conosceranno di certo il suo volto. Che poi si sa, la conduttrice ha sempre mantenuto un profilo molto riservato sulla sua vita privata, evitando scandali o pettegolezzi. Queen Mary tiene particolarmente alla sua privacy, e questo ha contribuito a mantenerla lontana dai riflettori della cronaca rosa.

Non tutti infatti sanno che Maria ha un fratello a cui è molto affezionata, si chiama Giuseppe ed è un volto molto noto nel mondo della televisione. L’uomo infatti appare regolarmente sul piccolo schermo. Giuseppe De Filippi infatti, è il vicedirettore del Tg5, dove ogni giorno fornisce aggiornamenti sulle notizie di attualità.





Come dicevamo, questo notizia potrebbe essere una sorpresa per molti, poiché Maria ha sempre tenuto la sua vita familiare al di fuori dai riflettori. Eppure a volte capita che Maria racconti qualche aneddoto su suo fratello Giuseppe. Un episodio particolare è emerso qualche anno fa, quando Maria ha rivelato di essere stata colpita da un proiettile sparato proprio da suo fratello.

Questa curiosa confessione è stata fatta durante una sua ospitata a Che Tempo Che Fa: “Mio fratello mi ha sparato. Io entravo sempre in camera sua, lui mi aveva detto ‘se entri, ti sparo‘. Mi ha sparato con una Diana 16, un fucile, perché mio padre era un cacciatore. Mi ha preso in fronte con un pallino, mi ha ferito ma non mi è successo nulla, se mi prendeva l’occhio erano cavoli. Io avevo sette anni di differenza con lui, quindi per me lui era il mito, la stanza sua era per me il paradiso”.

Continua il racconto di Maria: “Quindi io continuavo a bussare e lui diceva ‘non entrare, se entri ti sparo‘ e io sono entrata. Volevo rubargli i maglioni, volevo stare dove stava lui. Era un gesto d’amore. Avevamo anche le porte col vetro in mezzo e io mi appiccicavo sempre al vetro per spiarlo e vedere quello che faceva. A un certo punto ha fatto mettere del compensato per non farsi spiare”.

