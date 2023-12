“Non si fida di lei, la caccia”. Uomini e Donne, clamoroso Maria De Filippo: il tempo per la dama è finito

Uomini e Donne, Maria De Filippi non crede alla dama: è pronta a prendere una decisione estrema. La conduttrice ha parlato apertamene di dubbi sulla sua autenticità. Così mentre il ritorno di Riccardo Guarnieri è dietro l’angolo. La notizia è arrivata dopo il confronto durissimo tra Alessandro e l’ex fidanzata Ida Platano. Il rapporto tra Ida Platano, che siede sul trono, e Alessandro Vicinanza, rientrato nel parterre maschile e ha iniziato a frequentare Roberta Di Padua, è ai minimi termini.

E i due si sono tirati frecciatine e cattiverie nel corso della registrazione. Durante la puntata è scoppiata la bufera. Alessandro Vicinanza ha voluto chiarire di essere a Uomini e Donne per conoscere nuove persone e non per corteggiare Ida Platano e ha anche detto di non averla mai tradita e di non averla lasciata quattro volte come la tronista continua a raccontare.





Uomini e Donne, Gemma Galgani ripresa da Maria De Filippi

A Ida il pubblico non crede. Come Maria De Filippi non crede a Gemma Galgani. Parlando della sua ultime frequentazione ha detto: “Può venirci il dubbio che sia tutto tarocco? A me è venuto. Poi per educazione mi tengo, ma faccio fatica”. Gemma ha manifestato apertamente il suo risentimento per la mancanza di fiducia da parte della De Filippi.

Parole che hanno scatenato i social: “Anche Maria si è stufata di Gemma e questa volta ha pienamente ragione. Non se ne può più” si legge tra i commenti di uno spettatore su Instagram. E ancora: “Ha stancato tutti, deve andare a casa e mettersi l’anima in pace”. “Dopo più di dieci anni di permanenza in trasmissione, anche Maria ha finalmente dei dubbi sulla credibilità di Gemma“.

La voce che l’esperienza di Gemma Galgani sia arrivata al capolinea non è nuova. Già tempo fa era stato come la conduttrice Mediaset si sarebbe ormai stancata della presenza della dama, che è lì da ben 13 anni. Quindi, la decisione di farla andare via sarebbe ormai stata quasi partorita. “Rivoluzione a Uomini e Donne: Ida è la nuova tronista, Gemma imbocca il viale del tramonto e Maria prepara un altro colpo di scena che riguarda Tina”.