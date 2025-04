Domenica 6 aprile, durante l’ospitata di Belen Rodriguez a Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha incassato una figuraccia inaspettata che ha subito fatto il giro dei social. Il conduttore è stato protagonista di un imprevisto con la showgirl argentina che ha lasciato il pubblico e la stessa Belen senza parole. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo durante l’ultimo appuntamento con la trasmissione di Fabio fazio. Un momento inaspettato ha caratterizzato la puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 6 aprile.

La protagonista di questa scena speciale è stata Belen Rodriguez, ospite di Fabio Fazio nel suo talk show domenicale su Nove. Durante l’intervista, Fazio ha chiesto alla showgirl argentina se Luciana Littizzetto fosse ancora il suo modello di comicità al femminile, come aveva dichiarato in passato. Belen Rodriguez ha confermato, e a quel punto, il conduttore ha colto l’occasione per sorprenderla, invitandola a salire sulla sua scrivania, proprio come fa la Littizzetto. “Voglio vedere la differenza”, ha detto con un sorriso sornione e sibillino.

Che tempo che fa, figuraccia di Fazio con Belen: la ‘battuta’ sul nonno

“Il tuo modello di comicità femminile è Luciana Littizzetto”, ha spiegato Fabio Fazio, e Belen Rodriguez ha risposto: “Sì, lo è ancora. Mi fa morire dal ridere e mi piace tanto. È adorabile quando si mette sul tavolo, e tutto quello che dice mi fa ridere”. A quel punto, Fazio, in maniera giocosa, l’ha invitata a salire sulla scrivania, dicendo: “Vuoi salire sul tavolo?”.

“Solo per vedere la differenza”, ha aggiunto il conduttore. Con un sorriso, Belen ha accettato l’invito è salita sul tavolo di Fabio scatenando il pubblico. Questo momento è stato poi condiviso anche sul canale Instagram ufficiale del programma. “Devo dire che è uguale. È tutto uguale”, ha scherzato Fazio, prima di mandare la pubblicità e consegnare a Belen una “letterina”, proprio come fa con Luciana Littizzetto, con un’istruzione speciale: “Leggila lunga, leggila lunga lunga lunga”.

Oltre a questo momento divertente, l’intervista a Belen Rodriguez si è concentrata anche sul suo presente, con il suo ruolo da conduttrice del programma Only Fun su Nove: “Mi diverto tantissimo, mi piace l’humor pesante, quello con la battuta un po’ nascosta, più sottile. Mi fanno ridere tantissimo Bud Spencer e Terence Hill, perché li guardava mio nonno”.

Fabio Fazio, cercando di fare una battuta, ha risposto facendo una clamorosa figuraccia: “Che ha la mia età, tra l’altro…”. A questo punto Belen ha risposto dicendo al conduttore che il nonno non è più in vita: “Veramente è in cielo”. Fazio ha cercato di rimediare: “Beh, poco ci manca, mi sono impicciato perché tu mi hai paragonato a tuo nonno”. E Belen, con un sorriso, ha risposto: “Ma Fazio, non me lo aspettavo da te! Dovevi mettere in conto che mio nonno poteva mancare”.