Gabriele Parpiglia torna a far parlare con uno scoop che sa di ritorno al passato: protagonisti ancora una volta Belen Rodriguez e il suo famoso ex. Stavolta, però, niente voci di corridoio: a parlare è un video. Il giornalista ha pubblicato una clip in cui si vede il conduttore aggirarsi sotto casa dell’ex moglie.

Un passaggio tutt’altro che casuale: Stefano cammina con passo nervoso, consapevole di essere osservato, come chi cerca di non farsi notare ma non riesce a stare lontano. Un incontro con il figlio Santiago? Forse. Ma allora perché quello sguardo inquieto? Nel frattempo, Belen è stata vista con Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì. Un riavvicinamento sereno, ma che – secondo le indiscrezioni – non nasconde un ritorno di fiamma.

Cosa succede tra Belen e Stefano: foto e video

Diverso invece il discorso per De Martino. Parpiglia insinua che l’ex marito sia tornato a occupare un posto speciale nella vita della showgirl. Nella sua newsletter, il giornalista aveva lanciato un primo indizio parlando di un nuovo spasimante dal “cognome importante“, senza rivelarne subito il nome. “Non ho fatto il nome per sviare Belen e le sue eventuali smentite”, ha spiegato Parpiglia. Ma poi il colpo di scena: il misterioso uomo sarebbe proprio Stefano De Martino.

Non solo parole. A supporto della tesi, Parpiglia afferma di avere anche una foto: un uomo entra in casa di Belen e ne esce solo alle 3:59 del mattino. Secondo il giornalista, si tratterebbe proprio di Stefano. Il video pubblicato sui social rafforza ulteriormente i sospetti. L’ex ballerino appare inquieto, e secondo Parpiglia il suo atteggiamento rivela la consapevolezza di essere seguito dai fotografi.

Dopo la fine della loro storia, Belen ha vissuto qualche flirt, mentre Stefano ha preferito mantenere un profilo basso, lontano dai riflettori. In una recente intervista a La Repubblica, la Rodriguez ha parlato del desiderio di una relazione stabile con una persona matura, capace di costruire un rapporto sano e autentico, lontano da dinamiche tossiche. Parole che, lette alla luce degli ultimi avvistamenti, fanno sperare che stavolta la storia possa prendere una piega diversa. O almeno, questo è ciò che molti fan sperano.

