E mentre Belen si riavvicina all’ex Antonino Spinalbese per amore della figlia Luna Marì, l’altro suo ex Stefano De Martino corre dal figlio Santiago appena si libera dai tanti impegni in televisione. “Ho capito che i figli ci saranno riconoscenti non per le cose materiali, ma per il tempo passato con loro”, ha detto qualche settimana a proposito del suo unico figlio, oggi dodicenne.

E come detto non appena finisce di registrare a Roma la trasmissione “Affari tuoi” corre a Milano tra le braccia di quello che oggi è diventato un vero giovanotto. A maggior ragione se c’è un evento speciale come il concorso musicale scolastico in cui Santiago si è esibito. Sì, da qualche tempo ha sviluppato una passione per la musica e i suoi genitori ovviamente lo supportano.

Santiago, cosa fa oggi il figlio 12enne di Belen e Stefano De Martino

Il settimanale Oggi ha pubblicato le immagini dell’incontro papà-figlio dopo la performance. Santiago suona la chitarra insieme alla sua band, che si chiama New metro. Lui canta e suona la chitarra elettrica dimostrando un certo talento, mentre i compagni lo accompagnano con la musica.

Alla fine sono arrivati terzi e fuori scuola ecco spuntare papà Stefano De Martino. “Sono qui per Santiago, la nuova star”, ha svelato ai paparazzi il conduttore, appostato alla fermata dell’autobus che poi saluta con tenerezza il figlio.

C’era anche mamma Belen all’esibizione di “Santi”. Al contrario dell’ex marito lei vive a Milano e riesce a dedicarsi al figlio per l’intera settimana dividendo le sue attenzioni con Luna Marì, la secondogenita avuta dall’hair stylist che ora è pronto per tuffarsi in una nuova esperienza lavorativa con The Couple di Ilary Blasi.