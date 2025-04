Dopo qualche tempo Valeria Marini è tornata protagonista in televisione. È tra le dieci stelle del nuovo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, Ne vedremo delle belle. Show dove, insieme ad altre famose showgirl come Pamela Prati, Angela Melillo e Carmen Russo, si sfida davanti a tre giudici. I retroscena e i siparietti divertenti non mancano, come quello avvenuto nell’utlima puntata.

La scena con Patrizia Pellegrino ha segnato uno dei momenti più commentati sui social di sabato scorso: “Tu hai parlato dei miei followers, ma tu sei la regina di quelli che si comprano i followers” ha tuonato. E Valeria Marini: “Io non compro i followers. Come facciamo noi ad avere 100 like e tu 10 mila? Erano indiani. Quel post è passato dall’India”.

Valeria Marini, “situazione pesantissima in famiglia”

Uno scambio che ha divertito molto il pubblico social. Ma a dispetto di quanto si vede e si è visto in tv, Valeria Marini sta vivendo una situazione “pesantissima” in famiglia, come raccontato tra le pagine del settimanale Oggi, in edicola giovedì 3 aprile. “Ho attraversato un periodo buio. Mia madre ha subìto una truffa dolorosa. Ci ha rimesso 350 mila euro. È caduta in depressione. E io idem, per empatia”, ha raccontato.

Come aveva già spiegato tempo fa, mamma Gianna Orrù è rimasta coinvolta nella vicenda ordita da un uomo che “aveva creato una sceneggiatura degna di un film” per ingannarla. Oggi la madre è ancora segnata dall’accaduto, al punto da compromettere i rapporti con lei e i suoi fratelli: “Mamma ha alzato un muro con noi tre figli. Non riusciamo più a vederla. Si è barricata in casa. È una situazione pesantissima. Non avevo più voglia di niente. Pensavo di scappare, lasciare l’Italia, rifugiarmi in un’isoletta sperduta…”.

E in questo momento buio uno spiraglio di luce è arrivato grazie alla proposta di Carlo Conti di partecipare allo show del sabato sera. “Provo una gratitudine infinita nei confronti di Conti. È stato lui a cercarmi. Ho accettato al volo l’offerta. Per me significa parecchio. È una rinascita. Una ripartenza. Umana e professionale. Al nostro grande presentatore continuo a mandare WhatsApp pieni di cuoricini”, ha ammesso Valeria Marini.