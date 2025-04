“Ah ma allora è incinta davvero”. Foto al mare, pancino in vista e subito esplode il gossip sulla bella di Canale 5

“Ma allora è vero, è incinta”. È uno dei tanti commenti che si leggono a margine delle foto che l’influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha postato da una spiaggia da sogno. Commenti pieni di gioia, di gente felice per lei che, già mamma di una bimba, non aveva mai fatto mistero di voler allargare la famiglia. Una famiglia che fortemente voluto ed arrivata dopo un percorso difficile e tanto dolore. In una intervista, infatti, la ragazza raccontava di un aborto spontaneo avuto a 20 anni.

E ancora di percosse e maltrattamenti subiti da un ex fidanzato geloso. Per fortuna, poi, nella sua vita è entrato un uomo con il quale tutto sembra andare per il meglio. E lei non fa mistero di essere al settimo cielo. E chi lo sa che adesso le cose non andranno a migliorare ancora?





Natalia Paragoni è incinta? La foto sospetta

Una cosa è certa: la notizia della gravidanza non è stata ancora confermata da Natalia Paragoni ma la foto sembra parlare chiaro. Foto in cui la compagna di Andrea Zelletta si mostra in costume, sfoggiando una gran fisico ma una foto di profilo dove si nota un ventre appena accennato ha fatto sognare i fans della coppia. A questo dettaglio si aggiunge il fatto che la valtellinese abbia aggiunto un cuoricino azzurro nella didascalia, forse un semplice riferimento al suo colore preferito, come lei stessa ha dichiarato (o una maschietto in arrivo?) ma c’è chi è andato oltre.

Tra questi l’investigatore social Alessandro Rosica che ha scritto a margine delle foto: “Ti aspettiamo”, lasciando intendere che ci sia qualcosa che sta bollendo in pentola. Classe 1997, Natalia Paragoni è una delle influencer della nuova generazione più seguite con oltre 1 milioni di follower. La sua carriera nel mondo dello spettacolo era iniziata come attrice di fotoromanzi.

A far conoscere Natalia Paragoni al grande pubblico, sicuramente la sua partecipazione a Uomini e Donne, nel 2018. Era andata nel dating show di Canale 5, per corteggiare il tronista Ivan Gonzales. Tuttavia, ma poi preferisce corteggiare l’altro tronista: Andrea Zelletta, l’amore della su vita.