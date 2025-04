Antonino Spinalbese ha finalmente rotto il silenzio una volta per tutte, dopo le voci gossip sul suo conto che lo darebbero nuovamente molto vicino all’ex Belen Rodriguez. Il settimanale Gente li aveva beccati l’uno al fianco dell’altra e si erano sparse le voci che potessero essere diventati una coppia.

A questo punto Antonino Spinalbese ha fatto definitiva chiarezza, approfittando della sua ospitata a Pomeriggio Cinque. Myrta Merlino lo ha invitato per parlare del nuovo programma The Couple di Ilary Blasi, che partirà lunedì 7 aprile e che avrà come concorrente proprio il parrucchiere. E inevitabilmente una delle domande è ricaduta sull’argentina.

Antonino Spinalbese rompe il silenzio su Belen: che rapporto ha ora

Visto che le indiscrezioni erano sempre più pressanti, Myrta ha voluto immediatamente chiedere ad Antonino Spinalbese cosa stesse succedendo tra lui e Belen. Ma chi sperava in un ritorno di fiamma è rimasto deluso: “La verità è che si cerca di far di tutto per dare una sorta di insegnamento familiare ai piccoli, che a me è mancato quando ero piccolo. È fondamentale per la mia vita e anche per la sua, una sorta di spalla a spalla”.

Poi c’è stata la domanda secca, infatti è stato chiesto a Spinalbese se abbia adesso una partner e lui ha detto in diretta televisiva: “Ho il cuore occupato, ma sono single“. Poi in riferimento a The Couple, ha aggiunto che al momento è da solo ma ben presto dovrebbe trovare la persona giusta con la quale condividere questa esperienza nel reality show.

Antonino Spinalbese: "Con Belen cerchiamo di dare un insegnamento familiare a nostra figlia"#Pomeriggio5 pic.twitter.com/wSxT6gVuUe — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 4, 2025

Silenzio invece da parte di Belen, che non sappiamo se vorrà anche fornire la sua versione dei fatti sul legame che ha con Spinalbese, papà della loro figlia Luna Marie.