Poco tempo fa Roberta Di Padua è sparita dai social. Niente di grave, la dama di Cassino che anche nella scorsa stagione è stata grande protagonista tra i personaggi di Uomini e Donne, si è semplicemente presa una pausa Quando è tornata attiva su Instagram, ha poi spiegato che le “ultime settimane sono state pesanti, molto”.“La stanchezza di un anno intenso tra la scuola, il lavoro, la casa e tanto altro. Un mese fa Ale si è rotto il polso, questo ha complicato e rallentato il nostro ritmo. Da lunedì sarò più presente… ma ultimamente è stato davvero difficile da sola”.

“Grazie per il vostro amore. Pensavo di essere tosta invece no”, le parole di Roberta Di Padua che poi è finalmente potuta partire per le vacanze. Ma in attesa di vederla di nuovo nello studio di Maria De Filippi, dove ha sempre sperato di incontrare il suo principe azzurro, ha ripreso a pieno ritmo la sua attività social. E ha anche risposto alle curiosità più disparate dei suoi tanti fan.

Roberta Di Padua a bomba: “Io non mi sbaglio mai”

Nelle ultime ore, dopo aver mostrato con orgoglio il risultato del trattamento alla cheratina ai capelli fatto prima di andare al mare, Roberta Di Padua si è dedicata al suo pubblico, lasciandosi anche andare ad una serie di riflessioni che, a detta di qualcuno, sembravano rivolte a Nicole Santinelli, l’ex tronista.

Il pubblico di UeD sa bene che tra le due non c’è mai stata grande simpatia, anzi. E anche quando è finita con il corteggiatore Carlo Alberto Mancini la dama ha commentato. Ora invece, pur non facendo alcun nome, per i fan ha scagliato un’altra frecciatina all’ex tronista.

“Sto seguendo tutto, sto vedendo tutto e niente…vabbè – le parole di Roberta Di Padua – Io quando faccio le mie descrizioni mi puntate il dito, però, bisogna riconoscere che non mi sbaglio mai. Mai una. Ho proprio questa capacità di captare al volo e mi piacerebbe tanto una volta, almeno per una volta, dire ‘c…, mi sono sbagliata’. Vabbuò, io chiuderei qua perché ho già detto troppo”. Ci dobbiamo aspettare una replica? Se così sarà, c’è da star sicuri che non sarà ‘pacata’.