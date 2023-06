Roberta Di Padua è sempre al centro del gossip, anche quando UeD è in pausa. È una delle protagoniste assolute del Trono Over e anche su Instagram è sempre molto attiva. Negli ultimissimi giorni, però, il suo nome è tornato a invadere siti e giornali di cronaca rosa per Temptation Island. Lunedì 26 giugno, infatti, è andata in onda la primissima puntata del docu reality estivo di Canale 5 e tra i numerosi telespettatori, visti i dati di ascolti da record, anche la dama ed ex di Riccardo Guarnieri.

Che non solo ha voluto far sapere a tutti di essere una grande appassionata del programma di Maria De Filippi che mette al centro i sentimenti e le relazioni di alcune coppie, ma si è anche lasciata andare a un commento su uno dei fidanzati, Manuel Maura. Si tratta del compagno di Francesca Sorrentino: stanno insieme da 2 anni e 4 mesi ma si sono lasciati più volte per via dell’insicurezza di lui.

Roberta Di Padua, “l’inferno” dopo quel gesto

“E Manuel da dove è uscito? Tanta roba…“, il commento, o meglio il complimento, di Roberta Di Padua al protagonista di Temptation Island tra le Storie di Instagram, durante la puntata. Nemmeno a dirlo, citandola, “si è scatenato l’inferno” dopo quell’apprezzamento. Tanti l’hanno accusata di essere troppo esplicita, per esempio.

Da qui la decisone della dama di intervenire per mettere fine all’ennesima polemica social. Ha anche raccontato di un periodo poco felice per lei: “Buongiorno come state? Io sempre uguale, è inutile che me lo chiedete. Volevo solo puntualizzare una cosa rispetto a delle notizie che ho visto ieri che sono uscite. Due giorni fa stavo con delle amiche e stavo guardando Temptation Island. Questo per me è un periodo di alti e bassi, molti bassi, a tratti bassissimi e quindi così mi sono lasciata andare ad un commento verso una persona. Da lì si è scatenato l’inferno, come al solito”.

“Volevo dire che era solo un complimento. Forse quello è stato l’unico momento così con un po’ di sorriso in queste circostante, in questo momento in cui non sono proprio al top. Quindi è inutile fare tante polemiche, ho detto solamente quello che pensavo. Quello che, secondo me pensano anche tantissime donne ma che non hanno il coraggio di dire”, ha concluso.