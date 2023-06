Roberta Di Padua e Temptation Island 2023, la Storia Instagram della dama di Uomini e Donne non passa inosservata tra i fan. Lunedì 26 giugno il ‘viaggio nei sentimenti’ di Canale 5 è finalmente tornato in onda. Dopo un paio di anni di stop le porte dell’Is Morus Relais si sono riaperte per Filippo Bisciglia e tutto lo staff di Maria De Filippi, ideatrice e produttrice del format. E anche per le 7 coppie protagoniste con relativi tentatori e tentatrici. E di certo la prima puntata è iniziata col botto, con colpi di scena e rese dei conti già annunciate, che nel linguaggio di Temptation si traducono in “falò di confronto immediato”.

Il docu-reality estivo di Canale 5 è sempre seguitissimo, anche tra i personaggi noti. Come Selvaggia Lucarelli, che è una grande fan e durante la puntata d’esordio ha commentato in diretta sui social le vicende di fidanzati e fidanzate. Ma anche Roberta Di Padua, a quanto pare, è un’appassionata telespettatrice. Lo ha rivelato tra le Storie, dove come anticipavamo in apertura un commento su uno dei protagonisti è balzato subito all’occhio dei più attenti.

Roberta Di Padua non si nasconde col fidanzato di Temptation Island 2023

La dama di Uomini e Donne conquistata da Manuel, il fidanzato di Francesca che, si è scoperto in puntata e lo abbiamo raccontato nell’articolo qua sopra, l’ha fatta subito penare al villaggio in Sardegna. I due hanno una relazione da 2 anni e 4 mesi ma si sono lasciati più volte per via dell’insicurezza di lui.

Ed è stata proprio Francesca a scrivere al programma condotto da Filippo Bisciglia: vuole capire le vere intenzioni del compagno e quindi se la loro relazione possa avere o meno futuro. E Roberta Di Padua, da casa, ha manifestato il suo apprezzamento nei confronti del fidanzato di Temptation Island 2023, 30 anni e di mestiere rappresentante farmaceutico.

“E Manuel da dove è uscito? Tanta roba”, si legge sotto allo screen che Roberta Di Padua fa alla tv durante la puntata d’esordio di Temptation Island 2023. Ovvero un primo piano di Manuel, immortalato nel corso del video di presentazione insieme alla sua Francesca.