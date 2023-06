Temptation Island 2023, prima puntata e già diversi colpi di scena. Per qualcuno il ‘viaggio nei sentimenti’ di Canale 5 è iniziato nel peggiore dei modi, con una scoperta davanti a tutta Italia. Stiamo parlando di Francesca e Manuel, che sono arrivati all’Is Morus Relais dopo 2 anni e mezzo di relazione. Una storia caratterizzata da numerose rotture, con lui l’ha lasciata ben 5 volte ma alla fine è sempre tornato. Lei l’ha sempre accolto a braccia aperte, nonostante tutto, ma non sapeva un ‘piccolo particolare’: lo ha scoperto in tv, durante il primo pinnettu di questa edizione.

Nei momenti in cui erano separati, Manuel frequentava altre donne. E la reazione è stata di choc. “Francesca l’ho lasciata cinque volte e l’ho sempre ripresa dopo un mese, un mese e mezzo. Ovviamente la lasciavo perché non volevo stare più con lei e nel momento in cui la lasciavo mi scrivevo e vedevo con altre persone. Dico questa verità perché non sarei credibile altrimenti. Non posso prenderla e lasciarla in eterno”, le parole di Manu.

Francesca e Manuel, la scoperta choc a Temptation Island 2023

La rivelazione di Manuel ha comprensibilmente ferito Francesca, che dopo lo sgomento iniziale si è messa a piangere. “Cosa? Se io lo sapevo? Assolutamente no! Sapevo solo che qualche ragazza gli aveva scritto, ma non sapevo che aveva visto nessuna! Che stupido che è! Ma perché non me l’ha detto prima? E lo dice ora in tv che sa che mi viene fatto vedere? Io sapevo solo di un tradimento dopo 5 mesi di relazione. L’ho scoperto e perdonato. Ma quando mi lasciava non sapevo che lo faceva per vedere altre”.

Se avesse saputo che andava con altre non ci sarebbe mai tornata insieme, ha aggiunto la protagonista di Temptation Island 2023, “per me è un tradimento. Non è che se ti lasci una settimana e in quella settimana vai con una, allora non è un tradimento. Io ho appena scoperto che per 2 anni e mezzo mi ha preso in giro”. “Sono sempre tornata da lui perché sono una cogl…“. È poi tornata sull’argomento al primo falò con Filippo Bisciglia. Prima di entrare nel programma, si era raccomandata: “Gli avevo chiesto ‘dimmi tutto, non farmi cornuta là dentro’, e lui mi ha risposto ‘tranquilla sai già tutto’. Che cattivo che è stato. Se mi voglio bene? A questo punto ti dico di no”.

Tornata nel villaggio delle fidanzate, Francesca è crollata in lacrime: “Sarebbe giustissimo per me lasciarlo perdere, ma non ho la forza. Non voglio fare la vita della cornuta. Io non so se ce la faccio a lasciarlo. Se mi dice due frasette al falò io ci torno insieme. Io voglio essere lasciata, non ho la forza di lasciarlo. […] Io accettavo tutto, a lui non è mai fregato niente di farmi del male, è una persona cattiva, non mi ha mai voluto bene. Spero che qualcuno mi dia la forza per non essere un cristallo perché io non riesco a lasciarlo, che problema ho? I miei genitori sono normali, non ho una falla nel sistema. A me sentirmi utile per lui mi fa sentire amata. Io se sento che lui ha bisogno di me mi sento amata, ma questo non è amore”.