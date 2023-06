Temptation Island: “Quella coppia sta mentendo”, è questa l’accusa choc mossa nei confronti di Isabella e Manu. A riferirla un utente che ha raccontato un particolare molto intimo della coppia. Ma prima di arrivarci, c’è da raccontare quello che è successo tra i due, durante la prima puntata del reality show. È il presentatore Filippo Bisciglia a specificare che questi due ragazzi sono da tenere d’occhio e che ci regaleranno grandi soddisfazioni. Tutto inizia quando il ragazzo, Manu, fa sapere agli altri di credere che Isabella si vergogni di lui. Il motivo è semplice: il suo lavoro.

Manu allora dice: “Sento che non vengono accettate le persone che mi stanno intorno. Alcuni comportamenti della mia famiglia non vengono capiti, ma ci sta. Anche io non capisco come si comportano a casa sua, ma io me ne frego. Sono persone più umili, terra terra. Magari questo non viene accettato. Non mi compro un paio di scarpe per portare lei a cena. Mi sveglio la mattina presto, porto giù il cane e poi sistemo casa. Poi inizio a studiare. Lei adesso non lavora, la mattina si sveglia e non fa niente”.





Temptation Island: “Quella coppia sta mentendo”

E ancora: “È normale che per lei è più facile. Non è che io non ho iniziative, è che economicamente non riesco. Sai che brutto?”. Il giovane commuove. Isabella, quando scopre questa confessione. E la situazione degenera e parte il primo falò. La ragazza allora dice: “Sicuramente sbaglio i modi con cui gli dico le cose, ma io mi sento attaccata quando io queste cose gliele dico perché voglio vederlo realizzato e felice”.

E ancora la ragazza: “Io voglio parlare con lui. Non ha senso restare qui. Io andrei da un’altra parte e non starei con lui, sapendo che non mi può dare certe cose”. La ragazza però si dice convinta nel voler avere il falò di confronto anticipato. Quali sono le sue intenzioni? Vuole chiarire e tranquillizzare il compagno, oppure vuole prendere la palla al balzo per chiudere definitivamente?

Tuttavia c’è qualcosa che non torna, un utente riguardo i due scrive: “È tutto falso! Lui è stato costretto da lei (abbiamo fatto i casting lo stesso giorno): lui guida i tram o la metro, non ricordo. Ma lei ha fatto la domanda con il nome di lui solo per entrare in TV. Togliete le maschere!”. È possibile che Manu possa aver inventato tutto?

