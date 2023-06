Temptation Island 2023, la notizia fa il giro del web alla velocità della luce. Il conto alla rovescia è appena cominciato e per lo start del programma mancano davvero pochi giorni. Un appuntamento imperdibile quello previsto per lunedì 26 giugno: alla guida del timone del programma come sempre Filippo Bisciglia e ad animare le vicende come ogni edizione tante coppie pronte a mettersi alla prova. I nomi dei concorrenti? Francesca e Manuel, Manu e Isabella, Vittoria e Daniele, Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe, Ale e Federico, Mirko e Perla. Ma sono le indiscrezioni ad alzare l’asticella delle aspettative nel pubblico italiano.

Cifre da capogiro a Temptation Island 2023. La trasmissione con alla guida del timone Filippo Bisciglia è pronto ad aprire le danze alla sua undicesima edizione che come ogni anno vedrà tante affiatate coppie di innamorati mettersi alla prova. Ma tra le tante domande che si pone il pubblico italiano, quella che più incuriosisce è la seguente: a quanto ammonta il cachet dei concorrenti e del conduttore? Le cifre non sono mai state rivelate del tutto.

Cifre da capogiro a Temptation Island: ecco a quanto ammonta il cachet dei concorrenti e del conduttore. L’indiscrezione

Ma a provare a risolvere l’arcano ci ha pensato il sito Dagospia qualche tempo fa. Stando all’indiscrezione, le coppie del reality riverebbero una cifra che varia tra i 1800 e i 2600 euro ciascuna per 21 giorni di permanenza. Ma non solo. Perché sempre secondo quanto trapelato dal sito, bisogna anche mettere in conto la permanenza pall inclusive nel resort in Sardegna e un altro guadagno che non può essere del tutto quantificato, ovvero la meta più ambita, quella della visibilità.

E le cose cambiano per il conduttore. Stando alle prime ipotesi, sembra che il padrone di casa Filippo Bisciglia possa portare a casa un guadagno pari a 50.000 euro, cifra a cui andrebbe aggiunta la visibilità come nota di merito. In ogni caso, le cifre non sono mai andate incontro a una conferma ufficiale. Ma detto questo, per restare in tema, è nota la reazione del conduttore non appena appreso che la dolce metà non è riuscita ad aggiudicarsi il primo premio nel corso di un altro gettonatissimo reality. Stiamo parlando dell’Isola dei Famosi 2023.

Come ormai è noto nel corso della puntata finale del programma condotto da Ilary Blasi è stato proclamato il nome del vincitore, quello di Marco Mazzoli. Eppure Filippo Bisciglia ha sempre pensato che il primo posto sul podio potesse essere occupato dalla fidanzata. Peccato che le cose siano poi andate diversamente. La non-vittoria della sua Pamela in ogni caso non tradisce lo splendido percorso della Camassa nel corso della trasmissione. Pamela ha sicuramente dato il meglio di se stessa, lasciando un ricordo nella mente di chi l’ha sempre sostenuta dall’altra parte del piccolo schermo.