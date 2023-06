A Temptation Island una delle coppie che partecipa al reality show estivo di Canale 5 è quella composta da Alessia e Davide. E dopo la presentazione ufficiale, apparsa su Witty Tv e sui principali canali social del programma, gli utenti si sono accorti di una cosa molto interessante. La ragazza non sarebbe nuova nel mondo della televisione, infatti farebbe parte di un’altra trasmissione molto seguita sempre in onda su Mediaset.

Non c’è stata la conferma da parte del programma di Filippo Bisciglia, ma a Temptation Island questa Alessia che è fidanzata con Davide sarebbe già stata vista altrove. E c’è proprio una foto che sta circolando da rete su Twitter e che ha creato già numerose discussioni. La storia di questi due partner è parecchio ingarbugliata, quindi ne vedremo delle belle dato che lei ha avuto una storia con un altro uomo in passato.

Temptation Island e la coppia Alessia-Davide: lei già vista in un altro programma

Parlando un attimo di ciò che ha detto durante la presentazione a Temptation Island, Alessia ha quindi svelato: “Sono Alessia, ho 32 anni e sono fidanzata con Davide da 11 anni, scrivo io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione con una persona per circa due anni, molto più grande di me, a giugno dell’anno scorso Davide mi ha scoperto. Io in quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo, ma credo di non esserci riuscita, quindi attualmente voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare”.

Sul social network Twitter l’utente Jonathan ha pubblicato una foto di questa Alessia, che sarebbe un volto del programma Forum da molti anni: “Forum continua a sfornare concorrenti di reality: lei Alessia, opinionista di Forum dal 2012, sia negli anni di Rita Dalla Chiesa che in quelli di Barbara Palombelli”. Il sito Ultimenotizieflash, che ha ripreso la notizia, non ha però confermato al 100% l’identità della donna. C’è una somiglianza, ma non sappiamo con certezza se sia davvero lei. Eppure in molti ne sono convinti.

Forum continua a sfornare concorrenti di reality:



Lei Alessia, opinionista di Forum daL 2012, sia negli anni di Rita dalla Chiesa che in quelli di Barbara Palombelli. #temptation #Temptationisland https://t.co/OBfzaU86YO pic.twitter.com/BospDdPxGN — Jonathan✌🏻 (@jonathanzacconi) June 15, 2023

In questa foto la ragazza che pare essere Alessia di Temptation è in compagnia di Edoardo Donnamaria, volto di Forum prima della sua partecipazione al GF Vip 7. Scopriremo nei prossimi giorni se arriveranno delle precisazioni in merito.