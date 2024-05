Non c’è pace per Perla Vatiero, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello. La giovane campana è diventata famosa un anno fa, prendendo parte all’ultima edizione di Temptation Island in coppia con il suo fidanzato Mirko Brunetti. Una storia d’amore che dopo una marea di alti e bassi, è ripresa proprio grazie al Grande Fratello, dove i due si sono incontrati nuovamente.

Nel corso del Grande Fratello tanti telespettatori si sono resi conto che Perla Vatiero ha un serio problema con lingua italiana; ha collezionato una serie di scivoloni davvero esagerati e continua a farne. “Comunque ehm… mi sto comportando come mi avrei comportato a prescindere perché… mi avessi perché comunque qua dentro…”, è stata una delle frasi che ha fatto gelare il sangue ai telespettatori del Grande Fratello.

Perla Vatiero, l’ennesimo errore grammaticale sul post Instagram

Da quando Perla Vatiero è uscita dal Grande Fratello il suo profilo Instagram è sempre sotto l’occhio vigile dei suoi detrattori, ma anche di chi, semplicemente, scorrendo la home si imbatte nei suoi clamorosi errori grammaticali e gaffe che finiscono sempre per diventare notizia. Una delle ultime è quella che riguarda un post pubblicato sul suo account Instagram, nel quale ringrazia Marco Maddaloni.

Nella casa del Grande Fratello, Perla Vatiero ha stretto un bellissimo rapporto con Marco Maddaloni e in queste ore ha voluto ringraziarlo pubblicamente pubblicando una storia su Instagram. Nella foto si vede il libro dell’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini (L’anima del campione) e una dedica che ha fatto accapponare la pelle. Nella frase, infatti, Perla scrive ”un’amico”, con l’apostrofo. “Esercizi gratuiti sulla scrittura: hai 6 secondi per individuare l’errore nella frase di Perla”, si legge nel post pubblicato su X. E sotto una marea di commenti.

Esercizi gratuiti sulla scrittura: hai 6 secondi per individuare l’errore nella frase di Perla pic.twitter.com/YlypkNZ80d — Valentina Federici (@Vale_Rici) May 28, 2024

“Dopo ‘cinquettare’ di stamattina, non possiamo biasimarla per “un’esempio””, “S’enza p’arole”, “Trova l’errore e sfida i tuoi amici, solo i più arguti capiranno”, “Era impossibile dire a Maddaloni “sei stato un esempio” senza sbagliare”, “Secondo me ha letto solo la dedica,figuriamoci se si mette a leggere un libro”, “Che Madda sia “un’esempio” ho i miei dubbi, ma sul fatto che P abbia bisogno di un bel corso di grammatica e sintassi ne ho la certezza”, si legge tra i commenti del post.