“Tutto falso”. Ballando con le stelle, il cantante costretto a raccontare la verità: i dettagli

Si va formando il cast dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle. Al timone dello show sulla danza c’è sempre Milly Carlucci che in questi giorni è alle prese con la composizione dei concorrenti di questa edizione. Lo scorso anno a vincere fu Arisa in coppia con il ballerino Vito Coppola. Secondi classificati, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. La prima serata è prevista per sabato 8 ottobre e il programma andrà avanti fino a Natale. Il pubblico non vede l’ora di osservare le performance dei protagonisti della nuova edizione dello show.

Nelle ultime ore è stato definito il cast della prossima edizione. A sfidarsi sul palco di Rai1 – a meno di cambiamenti improvvisi – saranno Iva Zanicchi, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Alessandro Egger, Lorenzo Biagarelli. Confermata la giuria: a dare i voti delle varie esibizioni saranno Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Fabio Canino.





Nino D’Angelo a Ballando con le stelle, il cantante smentisce tutto

Tra i nomi di concorrenti che stanno circolando c’è anche quello di Nino D’Angelo, il cantante 65enne napoletano. C’è chi lo ritiene pronto a lanciarsi in questa nuova avventura professionale. Tuttavia nelle ultime ore è arrivata la smentita ufficiale da parte di Nino D’Angelo che, con un post condiviso su Instagram, respinge ogni voce a riguardo: “ATTENZIONE| Molti giornali in questo periodo, addirittura il sito del Corriere della sera, riportano il mio nome tra i concorrenti di “Ballando con le stelle” NOTIZIA NON VERA in quanto non farò parte di questo programma…”.

Intanto il cast completo di Ballando con le stelle sembra essere arrivato alla sua forma definitiva, o quasi. Tv Sorrisi e Canzoni ha stilato la lista dei nomi dei concorrenti scelti da Milly Carlucci, sebbene non siano ancora stati ufficializzati da parte della produzione del dance show di Rai. Tra questi troviamo Gabriel Garko e Iva Zanicchi, già confermati nelle precedenti settimane, ma anche Paola Barale, Giampiero Mughini e la sorpresa Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli che ritroverà in giuria.

Si discute molto sui social della partecipazione di Enrico Montesano: molti utenti Twitter hanno mal digerito la scelta di Milly Carlucci di inserire nel cast l’attore, nella bufera per le sue teorie complottiste e negazioniste relative all’emergenza Covid 19. A quanto pare ci sarebbe anche qualcuno pronto a far partire una petizione on line per chiedere di non far partecipare Enrico Montesano al programma. Il giornalista Giuseppe Candela ha commentato: “Ho stima per Milly Carlucci, #BallandoconleStelle è un buon programma (a me piace). Ho rispetto anche per la carriera di #Montesano ma la svolta degli ultimi anni novax e complottista è vergognosa. La sua partecipazione è sbagliata da tutti i punti di vista. Tutti”.

