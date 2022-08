“Lui no, non esiste”. Ballando con le stelle, tutti contro Milly Carlucci: subito bufera sul nuovo concorrente

Enrico Montesano a Ballando con le Stelle, proteste del pubblico. Milly Carlucci sta lavorando alacremente per completare il cast della prossima edizione dello show. Si parte sabato 8 ottobre e dunque c’è poco più di un mese per sciogliere gli ultimi dubbi. Intanto nelle ultime ore Eva Robins ha alzato la voce perché a suo dire la conduttrice avrebbe preferito Gabriel Garko a lei. Ma recentemente un’altra polemica ha investito la trasmissione.

Si è infatti saputo che l’attore Enrico Montesano ha accettato la proposta di Milly Carlucci di partecipare come concorrente al programma. Nei mesi scorsi il vip ha fatto molto parlare di sé per le sue posizioni negazioniste sul Covid. Già in tanti pregustavano lo scontro con Selvaggia Lucarelli, solitamente poco comprensiva con i negazionisti di ogni tipo. Ma adesso si è scatenata una vera e propria bufera attorno alla partecipazione dell’attore.





Polemiche per la partecipazione di Enrico Montesano a Ballando con le Stelle

Alcuni telespettatori si sono già espressi con toni duri sulla partecipazione di Enrico Montesano a Ballando con le Stelle. “Posso mai accettare di vedere su Rai 1 una persona che dice con convinzione che il covid non esiste?”. E ancora: “Vergognosa la partecipazione di Montesano a Ballando con le stelle”. A riportare la polemica anche thepipol_tv.

Il portale su Instagram fa notare: “Montesano, che dopo le sue incredibili dichiarazioni novax e negazioniste, ha fatto montare con l’hashtag #ballandoconlestelle, oltre 5.000, la polemica tra gli utenti finita, in pochissimo tempo, in cima alle tendenze di Twitter. Anche Milly Carlucci è finita nel mirino per la scelta adottata, quella di avere Montesano tra i concorrenti. Sui social, in queste ultime ore, si legge di tutto”.

Ho stima per Milly Carlucci, #BallandoconleStelle è un buon programma (a me piace). Ho rispetto anche per la carriera di #Montesano ma la svolta degli ultimi anni novax e complottista è vergognosa. La sua partecipazione è sbagliata da tutti i punti di vista. Tutti. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 24, 2022

Tra le persone che disapprovano c’è anche chi dice: “Mio padre è morto di covid. Chi glielo spiega a Montesano e alla Carlucci che gli dà un microfono per dire ciò che vuole in prima serata?”. A quanto pare ci sarebbe anche qualcuno pronto a far partire una petizione on line per chiedere di non far partecipare Enrico Montesano al programma. Il giornalista Giuseppe Candela ha commentato: “Ho stima per Milly Carlucci, #BallandoconleStelle è un buon programma (a me piace). Ho rispetto anche per la carriera di #Montesano ma la svolta degli ultimi anni novax e complottista è vergognosa. La sua partecipazione è sbagliata da tutti i punti di vista. Tutti”. E voi, come la pensate?

