“Due nomi top”. Ballando con le Stelle: Milly Carlucci, pronta per il colpaccio, ha scelto loro

Ballando con le Stelle, fuori i nomi di nuovi concorrenti. Da settimane ormai Milly Carlucci e il suo staff sono al lavoro per allestire la nuova edizione del fortunato show di Rai 1. Per quanto riguarda i partecipanti si è parlato di Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robins e Beppe Convertini come ipotetici.

Proprio in merito a queste ipotesi Milly Carlucci aveva detto al Messaggero: “Dico solo che alcuni di loro sono stati contattati, ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare. Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi, e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande. Posso aggiungere che l’impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara, e tutte insieme devono avere un senso”.





Due giornalisti a Ballando con le Stelle 2022

Adesso nella rubrica “Pillole di gossip” di Dagospia spuntano fuori altri nomi. “La nuova edizione di Ballando con le Stelle, show di successo del sabato sera di Rai1 – leggiamo – debutterà il prossimo 8 ottobre. Milly Carlucci ne sa sempre una più del diavolo, lavora da mesi a un cast promettente. Chi scenderà in pista?”. E subito dopo ecco i due nomi scelti da Milly Carlucci come concorrenti.

“Dagospia può svelare la partecipazione della giornalista Luisella Costamagna. Un nome a sorpresa, in uscita dopo due stagione da Agorà, sacrificata dall’ex direttore degli Approfondimenti Mario Orfeo per fare spazio a Monica Giandotti. Sarà tempo di tango, valzer e rumba anche per un altro giornalista e scrittore. Di chi si tratta? Dell’esplosivo Giampiero Mughini”.

Oltre a Luisella Costamagna e Giampiero Mughini sono pronti a fare il loro debutto anche il nuotatore olimpionico Alex Di Giorgio “che avrebbe rifiutato il GF Vip”. “Il suo partner – aggiunge Dagospia -dovrebbe essere un altro uomo che da poco ha scoperto la sua fluidità. Si tratterebbe dell’ex fidanzato di una nota showgirl…”. Dovrebbe partecipare pure l’amato e discusso Enrico Montesano. L’attore popolarissimo è stato al centro di numerose discussioni ultimamente per alcune sue posizioni ‘contro’.

