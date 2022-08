Non mancheranno polemiche per quanto riguarda la nuova edizione di Ballando con le stelle, soprattutto se queste indiscrezioni dovessero essere confermate. Milly Carlucci avrebbe scelto infatti come nuovo concorrente qualcuno che ha fatto discutere parecchio negli ultimi mesi e che non è ben visto da molta gente. Tra l’altro, sarebbe praticamente scontata qualche discussione all’interno del programma in particolare con Selvaggia Lucarelli, la quale non potrà gradire le sue posizioni.

Dunque, la padrona di casa del programma Rai è pronta a sottoscrivere l’accordo con lui. A Ballando con le stelle, in veste di nuovo concorrente, avremmo un vip che è molto famoso in Italia e che ha avuto indubbiamente una carriera professionale di altissimo livello. Ma recentemente è finito agli onori della cronaca per alcune sue dichiarazioni che non hanno trovato consenso da parte di tutti. E chissà cosa potrebbe succedere sul palco, se l’argomento dovesse essere tirato fuori in puntata.





Ballando con le stelle, il nuovo concorrente potrebbe essere Enrico Montesano

A rivelare tutto è stato il sito TvBlog, il quale ha scritto che la conduttrice televisiva Rai avrebbe deciso di virare su questo nome sorprendente. A Ballando con le stelle lo vedremmo all’opera come nuovo concorrente, ma chissà se avrà pensato anche ai retroscena e a ciò che potrebbe succedere a causa delle idee di lui. Stiamo parlando nello specifico di un attore, che si è mostrato contrario ai vaccini e si è sempre ritenuto no vax, in riferimento ai sieri inoculati per contrastare la pandemia da coronavirus.

Secondo TvBlog, sarebbe molto vicino l’accordo definitivo di Milly Carlucci con l’attore Enrico Montesano. Soprattutto sui social network e in particolare sul suo profilo Facebook si è scagliato in diverse circostanze contro i vaccini anti-Covid. Inoltre, si è mostrato contrario anche all’introduzione del Green Pass. Non è da escludere che, se dovesse realmente essere il nuovo concorrente, possa scontrarsi frontalmente con Selvaggia Lucarelli, che ha delle opinioni decisamente divergenti.

Enrico Montesano, che ha 77 anni, è anche conduttore, cantante ed ex politico. Infatti, è stato consigliere comunale a Roma ed è stato al Parlamento europeo. Parlando delle sue esperienze lavorative come attore, negli ultimi anni ha recitato nel film cinematografico Vivere nel 2019, mentre in tv è stato protagonista con Pazza famiglia, L’ispettore Giusti e Il mondo è meraviglioso.

