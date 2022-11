Cosa succede tra Luca Onestini e Nikita Pelizon al GF Vip? Ecco questa domanda se la stanno facendo in tanti, forse anche i diretti interessati. A distanza di 2 settimana dall’uscita forzata del giovane, per causa di forza maggiore (ovvero il Covid), le cose tra i due non sembrano spiccare. E se anche il loro avvicinamento sembra confermato, almeno fino a prova contraria, c’è chi mette in dubbio i loro sentimenti. C’è da dire che Luca in questi giorni è rimasto abbastanza nel mood di quando è uscito, mentre Nikita sembra essersi un po’ sbilanciata.

E mentre lui dice semplicemente di “pensarla”, lei è arrivata a dire a George di “temere di andare in tilt una volta che lo rivedrà”. E ancora: “Sono curiosa di vedere che effetto mi farà rivederlo. Se tipo no-emotion oppure tilt. E se vado in tilt, aiuto! Se no-emotion molto meglio. Spero che non mi faccia effetto rivederlo, così possiamo giocare tranquilli, tipo una friendzone”. Insomma, una distanza che da una parte amplifica, dall’altra… no.

Leggi anche: “Con me ha chiuso”. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi non perdona: scelta definitiva





Cosa succede tra Luca Onestini e Nikita Pelizon al GF Vip?

Tra l’altro questa vicenda è stata commentata da tanti, come è facilmente immaginabile. A riguardo ha detto la sua anche il fratello di Luca Onestini, Gianmarco che a Pomeriggio 5 ha fatto sapere il suo personale punto di vista sulla faccenda. E a differenza di come si potrebbe pensare, il giovane non apprezza minimamente il loro flirt nella casa.

Ha detto a Barbara D’Urso: “La mia opinione sincera al 100? Diciamo che ci sono delle cose di Nikita che non mi sono piaciute molto. Allora per esempio: lei è una ragazza che quando è entrata ha detto che era fidanzata. Poi dopo pochi giorni ha detto che non era fidanzata ma che semplicemente stava conoscendo una persona. Quindi sminuendo un pochino anche il rapporto che aveva stabilito con un’altra persona fuori.

#GFVIP: Nikita è attratta davvero da Luca?



A Gianmarco Onestini molte cose non tornano #Pomeriggio5 pic.twitter.com/0rK6D1LrxR — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 22, 2022

Successivamente ad esempio ha detto che Dal Moro non lo conosceva neanche e poi risulta invece come incongruenza che aveva messo anche dei commenti alle sue foto sui social. Come terza cosa aveva un po’ flirtato con George Ciupilan e allora io dico…”. Tutto questo arriva alla notizia di una probabile entrata di Ivana Mrazova al GF Vip 7, ovvero la ex di Luca.

Leggi anche: “Lo ha saputo già prima di entrare”. GF Vip 7, la notizia ‘choc’ su Edoardo Tavassi