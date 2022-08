“Stai molto meglio”. Nicol di Amici, nuovo look per la cantante. E piace a tutti

L’ex Amici Nicol Castagna cambia look. L’allieva della ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi era entrata grazie all’intercessione di Rudy Zerbi. Tuttavia il suo percorso si è interrotto prima della fase finale del Serale. E proprio per scelta di Zerbi. In ogni caso la cantante è riuscita a fare breccia nel cuore degli spettatori. Qualche tempo fa Nicol ha fatto parlare di sé dopo il suo coming out.

Con un video pubblicato su TikTok Nicol Castagna ha presentato la sua fidanzata. Si tratta di Carlotta Franceschini, ex di Edoardo Pinto, tiktoker transgender che qualche anno fa ha iniziato il percorso di transizione da donna (prima si chiamava Carlotta) a uomo. Webboh rivelò inoltre: “La sorpresa per i fan è doppia: quelli della cantante pensavano che lei stesse con la compagna di talent Rea (con la quale sta passando molto tempo insieme), mentre quelli di Carlotta la shippavano con Riccardo De Rinaldis (ma lei ha smentito sottolineando che “siamo sempre stati solo migliori amici”)”.





Nicol Castagna, il percorso ad Amici e il suo look particolare

Nel corso di Amici Nicol Castagna si è messa in mostra grazie alla sua incantevole voce e alla sensibilità mostrata. Lo stesso Rudy Zerbi è rimasto molto colpito dal suo inedito, Onde, mentre Anna Pettinelli l’aveva bocciata. Caratteristica dell’allieva è stato il suo look che aveva colpito molti. Ora, però, Nicol ha deciso di cambiare.

Ad Amici si era fatta conoscere non solo per la sua voce, ma anche per il suo taglio di capelli quasi a zero. Dopo aver pubblicato l’inedito “Onde” e un secondo brano “Spotify” Nicol ha deciso di far crescere la propria capigliatura. Ora la possiamo vedere in alcuni dei suoi post su Instagram mentre partecipa al Jova Beach Party a Barletta insieme a Jovanotti.

Al di là della scelta del look, comunque, Nicol prosegue la sua carriera di solista. In uno degli ultimi post scrive: “sento che sta uscendo una nuova canzone 🙂 scorri per uno spoiler”. E poco dopo si può ascoltare un assaggio del suo ultimo brano. Prosegue intanto la collaborazione con Foe, col quale ha collaborato per il singolo “Povero Illuso” (VIDEO).

Sul brano il cantante, il cui vero nome è Samuele Barraco, ha spiegato: “Povero Illuso parla di una felicità irraggiungibile che probabilmente non esiste, ma che spinge la gente a bramarla. Chi ha scritto quelle parole ha già provato innumerevoli volte a ricredersi, ma ne è uscito sempre sconfitto, ingannato, illuso. NICOL invece, sente che la sua felicità stia nascendo. È caduta in un sogno in cui vive di immagini nitide, di paesaggi sconfinati e di posti affollati; ma sia lei che io torneremo a cantare di quella estenuante ricerca della felicità e di quanto non ci sia un modo più bello d’illudersi”.

“La mia ragazza”. Amici, il coming out della cantante con la nuova fidanzata