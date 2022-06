“Quanti chili ho perso”. Nick Luciani dimagrito all’Isola dei Famosi: la trasformazione dopo tre mesi

L’Isola dei Famosi prosegue e si avvia alla finalissima. Il 27 giugno verrà proclamato il vincitore di questa edizione in diretta durante la puntata che va in onda su Canale 5. Ormai sono oltre 80 giorni che i naufraghi popolano l’Isola in Honduras e si fanno sentire in modo importante sia la fame che la stanchezza. Tanto che negli ultimi giorni alcuni uno di loro ha abbandonato e un altro è dovuto andare in infermeria.

Marco Cucolo ha lasciato l’Isola dei Famosi. Il fidanzato di Lory Del Santo. A parlare delle sue condizioni di salute è stato Gennaro Auletto: “Lui di notte mi diceva che non stava bene e io l’ho aiutato. – si legge su Biccy.it – Si lamentava molto e aveva dei dolori. Mi chiamava e mi sono andato per stargli accanto. Rimetteva e aveva problemi di stomaco. Ha vomitato molto e io gli sono stato vicino. La salute viene prima di tutto. Se gli hanno consigliato di abbandonare ha fatto bene”, ha detto il naufrago.





Nick Luciani Isola dei Famosi ha perso 8 chili

Edoardo Tavassi, invece, è andato in infermeria. A svelare il motivo del ricovero del naufrago ci ha pensato Pipol Tv. “Edoardo Tavassi è volato in infermeria insieme con Marco Cucolo per problemi fisici. Ma se Cucolo ha dovuto mollare, per Edoardo non sarà così (per fortuna). Il ragazzo secondo le nostre fonti ha avuto un problema al dente ma per la partita finale sarà in campo”. Insomma problemi fisici ed infortuni sono all’ordine del giorno in Honduras e nelle ultime ore lo staff medico avrebbe osservato il loro peso attuale: infatti attualmente i naufraghi in gara sono 10, ma solo 5 di loro hanno iniziato il percorso a marzo.

E allora è venuto fuori che Estefania Bernal pare che abbia perso 5 chili, Carmen Di Pietro pare abbia perso 6 chili e un po’ di massa muscolare, Nicolas Vaporidis avrebbe perso sette chili, e Nick Luciani (cantante dei Cugini di Campagna) avrebbe perso otto chili. Si fanno quindi sentire gli effetti della mancanza di cibo all’Isola dei Famosi. E di conseguenza molti naufraghi hanno perso peso e patiscono la fame. Pare, infatti, che Edoardo Tavassi sia il naufrago che ha perso 15 chili.

Restando a Nick Luciani, il cantante dei Cugini di campagna, nei giorni scorsi è riuscito ad avere un chiarimento con Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro con cui aveva avuto delle discussioni. Prima è arrivato l’abbraccio con la showgirl: “Ho pensato di aver perso un amico, e mi dispiace…Mi vengono le lacrime…Ci conosciamo da tanti anni…Mi hai fatta stare male…”, ha detto Carmen Di Pietro. Poi è il chiarimento con l’attore: “Nick, dai basta…Mi spiace…” E anche in questo caso è scattato l’abbraccio con Nick Luciani che ha detto: “Questa è la fame…”.

