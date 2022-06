Edoardo Tavassi, quanti chili persi all’Isola dei Famosi. In tanti se lo saranno chiesti in tutto questo periodo di tempo e ora è finalmente arrivata la risposta. Sicuramente questo è uno dei reality show più difficili a livello fisico, visto che bisogna conquistarsi il cibo e non sempre è possibile mangiare in quantità notevoli. Il fratello di Guendalina è stato colui che ha perso molto più peso rispetto ad altri, anche se almeno un altro paio di naufraghi non sta vivendo certamente benissimo.

A breve vi diremo tutto su Edoardo Tavassi e su quanti chili sono stati persi all’Isola dei Famosi. Intanto, nelle scorse ore l’ex concorrente Marco Maccarini lo ha incoronato vincitore: “Chi vincerà L’Isola dei Famosi quest’anno? Devo dire che Edoardo ha dimostrato di avere una grande personalità. Lui è un ragazzo intelligente capace di andare avanti senza fare troppi sotterfugi. Invece altri ne fanno tanti. Quindi io dico che vincerà lui”. E staremo a vedere se riuscirà davvero a raggiungere questo traguardo.





Edoardo Tavassi, quanti chili persi all’Isola dei Famosi

Edoardo Tavassi, quanti chili persi all’Isola dei Famosi? A questa precisa domanda è arrivata la risposta dell’influencer Amedeo Venza, che a poco dalla fine del programma di Canale 5 è riuscito a sapere in anteprima il peso del concorrente. Inoltre, si è soffermato anche su altri due compagni di avventura dell’ex fidanzato di Diana Del Bufalo. Infatti, stando a lui, Estefania Bernal ha perso finora 5 chili, mentre il naufrago Nicolas Vaporidis è dimagrito di 7 chilogrammi. E vediamo cosa è stato riferito su Edoardo.

Sempre secondo Amedeo Venza, Edoardo Tavassi ha perso la bellezza di 15 chili. Dunque, un cambiamento estetico decisamente consistente e notevole da parte dell’uomo, che una volta rientrato in Italia si renderà subito conto dello stravolgimento fisico. E chissà se avrà una reazione simile a quella avuta dalla sorella Guendalina, la quale si è immortalata subito dopo aver lasciato l’Honduras mentre consumava tantissimo cibo. Ma lui spera di ritornare nella nostra Penisola il più tardi possibile.

Intanto, Clemente Russo e Laura Maddaloni dopo l’eliminazione: “Se c’è qualcosa che mi ha penalizzato per l’uscita? Io e Laura eravamo una coppia all’inizio, ma poi da concorrenti singoli abbiamo fatto ciascuno il nostro gioco. Sono stato penalizzato perché le persone si aspettavano che io non alzassi mai la voce, ma poi sono stato provocato più di una volta e questo mi ha penalizzato”.

