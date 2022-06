Isola dei Famosi, il nome del vincitore. Il pubblico, inutile fare troppi giri di parole, non aspetta altro che questo visto che la finale è ormai molto vicina. Il reality show di Ilary Blasi si concluderà a fine giugno e ci sarà la proclamazione di colui che otterrà il successo e succederà quindi ad Awed, colui che ha trionfato l’anno scorso. Ora dall’Italia è stato fatto un nome ben preciso, infatti ci sarebbe un naufrago in particolare tra i grandi favoriti. E chissà se queste previsioni saranno rispettate.

Isola dei Famosi, il nome del vincitore lo conosceremo ufficialmente tra qualche settimana. Ma c’è già chi ha voluto fare l’anticipazione bomba. Intanto, ad essersi ritirato dal reality è stato Marco Cucolo: ““Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l’Isola”. Quindi, è stato riferito di motivazioni di natura medica senza entrare nello specifico. Già nei giorni scorsi si era vociferato della sua presenza in infermeria per non meglio identificati problemi di salute.





Isola dei Famosi, nome del vincitore: a farlo è Marco Maccarini

L’ex naufrago Marco Maccarini ha parlato dell’Isola dei Famosi e del nome del vincitore. Come riportato dal sito Biccy, l’uomo è stato molto chiaro a tal proposito e ha fatto un nominativo particolare. Effettivamente il concorrente in questione è colui che più di tutti si sta destreggiando molto bene in Honduras e quindi potrebbe convincere la maggioranza del pubblico. Ovviamente bisognerà aspettare cosa succederà prossimamente, ma Maccarini non ha dubbi nel dire che sarà lui a trionfare.

Ecco le parole di Maccarini sull’Isola dei Famosi: “Per me è stata una sfida. La rifarei, ma in modo diverso senza dubbio. Così diciamo con questi attacchi non proprio. Però sì la rifarei come esperienza. Certo sono entrato per ultimo e sono stato un po’ penalizzato. Chi vincerà L’Isola dei Famosi quest’anno? Devo dire che Edoardo Tavassi ha dimostrato di avere una grande personalità. Lui è un ragazzo intelligente capace di andare avanti senza fare troppi sotterfugi. Invece altri ne fanno tanti. Quindi io dico che vincerà lui”.

Infine, Marco Maccarini ha detto: “Mentre di me credo che non abbia convinto il tempo a mia disposizione. Io avevo voglia di esplorare l’isola e fare tanto. Loro avevano voglia di stare sdraiati e io no. Però non sono stato molto capito”. Dunque, secondo l’ex naufrago sarà Edoardo Tavassi a sbaragliare tutta la concorrenza e ritornare in Italia da vincitore per la gioia anche della sorella Guendalina.

