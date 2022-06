Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger, nuovo rapporto all’orizzonte. Dopo aver avuto dei contrasti i due naufraghi sembrano aver trovato una nuova e inattesa sintonia. Lo ricorderete, all’Isola dei Famosi l’attore e la modella hanno avuto un duro scontro relativamente all’attrazione provata da quest’ultima per Edoardo.

“Adesso improvvisamente è diventata cosa, la moglie di Edoardo? – sbottò Nicolas – Capisco l’affetto che ha nei suoi confronti… che poi tutto ‘sto affetto in 5 giorni spiegatemelo voi, però vabbè, sorvoliamo!”. Lo stesso Edoardo Tavassi aveva detto: “Vedere Mercedesz che mi difende a spada tratta come se fossi suo marito dovrebbe farmi piacere, ma in realtà a me me puzza… io scherzo, gioco, ma lei non è la mia ragazza…”. Ora, però, tra Nicolas e Mercedesz sembra essere arrivata la pace.





Nicolas Vaporidis, con Mercedesz è cambiato tutto

Nicolas Vaporidis ha spinto Edoardo Tavassi ad allontanarsi da Mercedesz perché il suo avvicinamento sembrava frutto di strategia. Ora, tuttavia, l’attore pare aver cambiato idea sulla modella e anzi ha deciso di starle addirittura vicino e di consigliarla. Tra Edoardo e Mercedesz sembrava essere nato qualcosa di importante ma col passare dei giorni il primo, spinto da Nicolas e dalla sorella, si è allontanato. Negli ultimi giorni, però, i due si sono nuovamente riavvicinati e quando Edoardo è finito in infermeria Mercedesz ha ribadito di essere molto legata a lui.

A questo punto Nicolas Vaporidis si è ricreduto e ha deciso di dare dei consigli a Mercedesz per aiutarla a conquistare Edoardo. “Te la devi tirare – ha detto l’attore – non si desidera mai ciò che è facile da ottenere. Non devi trasformarti in una stro**a, però un pizzico di insicurezza la devi dare. Non uscirai dalla friendzone se continui a rassicurarli, l’uomo è come un cacciatore, ha l’istinto di un predatore. Se tu stai lì immobile, al massimo ti mangia e se ne va”.

Mercedesz Henger ha ammesso di vergognarsi un po’, sopratuttto dopo la clip fatta vedere da Ilary Blasi. In quell’occasione, infatti, ha detto cose così ‘sdolcinate’ che “mi volevo sotterrare”. Dopo il consiglio di ‘tirarsela’ di Nicolas Vaporidis, comunque, la naufraga riconosce che non ne sarebbe capace: “Non sarei me stessa… Io mi sento di seguire i consigli del miglior amico di Edo, poi mi spiegherai come fare però”. Insomma la strada per uscire dalla friendzone è tracciata, ma Mercedesz riuscirà a percorrerla?

