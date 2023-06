Isola dei Famosi, la semifinale in onda eccezionalmente di venerdì. La decisione, ufficiale, è arrivata nelle scorse ore. Era in programma lunedì 12 giugno in prima serata su Canale 5 ma è stata rimandata per l’improvvisa scomparsa di Silvio Berlusconi, che si è spento quella mattina stessa all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato quattro giorni prima. La notizia ha inevitabilmente bloccato ogni programma televisivo in favore di speciali dedicati all’ex premier.

“Questa sera la puntata dell’Isola dei Famosi non andrà in onda – si leggeva sul comunicato ufficiale diffuso sui canali social della trasmissione di Ilary Blasi – Il televoto attualmente in corso resterà aperto fino alla prossima puntata. Seguiranno aggiornamenti sui prossimi appuntamenti”. Aggiornamento arrivato giovedì: la semifinale sarà trasmessa in diretta venerdì 16 giugno. Per quanto riguarda la finale, invece, è stata confermata la diretta per lunedì 19 giugno.

Sorpresa Nathaly Caldonazzo Isola dei Famosi, il pubblico è venuto a saperlo

Ma siccome le sorprese non finiscono mai, nelle ultime ore il pubblico ha notato qualcosa di strano. Curioso che Nathaly Caldonazzo abbia ricevuto una visita sull’Ultima Spiaggia di cui però non si è parlato in tv. Nessun accenno o immagine degli ultimi daytime, solo una foto della naufraga con la figlia sul sito del reality Mediaset.

I fan de L’Isola dei Famosi hanno scoperto tutto sul web e consultando la pagina di Banijay Italia, oltre alla gallery del sito del giorno 57. Il 15 giugno scorso, poi, su Canale 5 è stato racchiuso un riassunto che raccoglie dal giorno 54 al 57 ma nessun riferimento a Nathaly Caldonazzo e sua figlia Mia.

dal nulla è sbucata la figlia di Nathaly sull’Isola👁️👄👁️ #isola pic.twitter.com/t4uWCNPEBF — adoroivipponi✏️ (@adoroivipponi) June 15, 2023

Mamma e figlia hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme, ma non si sa quanto perché questo incontro non è mai stato mostrato. Potrebbero anche stare ancora insieme, anche se sulla base delle sorprese precedenti Mia potrebbe aver trascorso alcune ore o magari un’intera giornata. Se ne parlerà in diretta durante la semifinale? Il pubblico, molto stupito di questa scelta, a questo punto vorrebbe sapere qualcosa di più.