Coming out in diretta tv. Per la prima volta la rivelazione avviene nel salotto televisivo di Rai 2 Belve. Un’intervista che ha messo la campionessa a proprio agio al punto da rivelare tutti i dettagli della sua vita sentimentale.

Coming out di Monica Contrafatto in diretta a “Belve”, su Rai 2. Com’è noto, nel 2012 l’atleta, allora militare, si trovava in missione in Afghanistan quando è rimasta gravemente ferita nel corso di un attacco. Da quel momento, Monica ha dovuto imparare a convivere con la dura realtà, restando amputata di una gamba.

Coming out di Monica Contrafatto in diretta tv a “Belve”

Una vicenda che ha decisamente segnato la vita di Monica Contrafatto, ma che le ha permesso di riprendere in mano i sogni e portarli alla realizzazione con forza e coraggio. Una storia che Monica Contrafatto ha ripercorso anche come ospite a Belve davanti alle telecamere del programma condotto da Francesca Fagnani.

Una lunga intervista che poi ha condotto Monica Contrafatto a una splendida rivelazione: “Sono sempre la stessa, infatti non mi si piglia nessuno per quello. Sono forte, sono una donna alfa. Mi piace comandare, sono una che se ti dice una cosa quella è. Sono un po’ prepotente, sì”, risponde la campionessa a proposito del suo modo di porsi nella vita di coppia: “Se tu sai che mi manca una gamba sono la stessa, se invece mi approccio a qualcuno che non lo sa faccio un po’ di fatica, perché penso a come posso dirglielo, a cosa può pensare. Poi magari lo conosco, la conosco ed è come se nulla fosse”.

A questo punto Francesca Fagnani ha chiesto in modo diretto: “Scusi se mi soffermo, lei ha detto ‘lo conosco’, ‘la conosco’. Ho capito male?”. Il coming out dunque dell’atleta fatto in diretta tv per la prima volta: “No, hai capito bene. In realtà mi innamoro dei casi umani, quindi donne o uomini poco importa. L’amore è bello a 360 gradi. Non mi piace darmi definizioni, nel 2022 dovremmo essere tutti liberi”.