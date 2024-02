Mirko Brunetti in lacrime: “Devo dire una cosa a Perla”. È successo tutto durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2023. Si sa, il ragazzo era entrato in casa a san Valentino per poi uscire in sordina, senza farsi vedere da nessuno e poco dopo aver lasciato una lettera alla Vatiero. Ora però, direttamente dallo studio di Alfonso Signorini, in collegamento con la casa Brunetti ha voluto fare una confessione choc all’ex fidanzata. Tutto è iniziato durante un intenso confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

>> “Non è un bidello, guardate chi è”. Grande Fratello, Garibaldi rientra e svela la sua vera identità. Poi la verità

A dare il la alla faccenda è stato proprio il padrone di casa che ha fatto vedere sui ledwall alcuni video dei giorni scorsi, in cui Mirko era all’interno della casa più spiata d’Italia. Alfonso ha fatto vedere che tra loro c’è ancora molta chimica e forse anche qualcosa di più. A questo punto prende la parola Mirko Brunetti che senza mezzi termini racconta a tutti, lei compresa, di essere ancora innamorato di Perla Vatiero.





Mirko Brunetti in lacrime: “Devo dire una cosa a Perla”

Ha detto: “Si è rafforzato il nostro rapporto, il sentimento che ci lega è profondo. Per le sensazioni che ho sentito posso dire che è ancora amore”. A questo punto Perla avrebbe potuto prendere la sua clamorosa rivincita dopo Temptation Island e invece ha tristemente detto di essere d’accordo con il ragazzo. Poi ha aggiunto: “Sì, sono d’accordo perché ce lo siamo detti ed è un sentimenti che non è mai finito”.

E ancora: “Quando stiamo insieme sembra che non ha mai avuto una fine la nostra relazione”. Mirko allora, ci ha provato e ha messo in tavola tutte le carte e ha fatto una proposta dolcissima all’ex fidanzata: “Un legame così profondo non può non provare a darsi una seconda possibilità. Ho usato molta razionalità e fare la cosa giusta. Quando sto con Perla il tempo si ferma e un motivo c’è. Non ho mai accettato che fosse finita, ci siamo dati troppo”.

"Un legame così profondo non può non riprovare a darsi una seconda possibilità" ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/DtVBUjDe2G — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2024

Perla allora ha risposto: “Mi fa piacere, si è lasciato andare. Sta affrontato quella paura che mi ha rivelato negli corsi giorni“. Chiaramente in studio non aspettavano altro da settimane ed è scoppiata un’ovazione di gioia, neanche fossero loro ad amarsi. Cosa succederà adesso? E siamo certi che non sia tutta una bella montatura creata solo per fare audience? Staremo a vedere.

Leggi anche: “Ho preso la mia decisione”. Grande Fratello, Perla non torna indietro: l’annuncio su Mirko