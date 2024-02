Ieri sera Mirko Brunetti ha lasciato la casa del Grande Fratello all’improvviso, senza avere neppure la possibilità di salutare Perla. Un modo di fare che non è troppo piaciuto al pubblico del programma: “Questa ragazza non riesce neanche a vedere qualcun’altro come padre dei suoi figli, è una cosa molto seria. Prima di entrare al GF si stava rassegnando a questa storia conclusa, il GF le ha dato speranza e adesso si sta distruggendo l’anima peggio di temptation. Ci sono persone lì, non pupazzi”, si legge sulla pagina instagram del programma.

E ancora: “Siete di una cattiveria assurda… Questi ragazzi hanno sentimenti veri e a voi piace giocarci… Senza parole veramente”. Ieri sera Perla ha avuto un confronto con Letizia Petris. Quando era già scesa la notte Letizia ha chiesto a perla se sarebbe disposta a lasciare la Casa per correre da Mirko. E la risposta è arrivata subito.





Grande Fratello, Perla: “Giocherò fino alle fine”

“La voglia di correre da lui e di vivermi qualcosa con lui non sotto le telecamere è tantissima. Ma in questo momento devo essere lucida e finire questo percorso, perché se inizio una cosa a oggi la voglio portare a termine. Se ho preso la scelta di stare qui non posso tirarmi indietro. Anche per rispetto delle persone che hanno lavorato per me, che mi appoggiano”, ha detto Perla.

E ancora: “Tutte le persone che credono in me, parlo anche dei fan, che mi guardano e che mi hanno sostenuta in questi mesi. Sembra poco ma per loro me danno tanto, sono la mia base di tutto. Se sono qui è grazie a loro. Non posso fare questo a loro, come non lo posso fare a me stessa”. Ma non solo. Perla si è spinta ancora avanti.

Cosa direbbe perla se le chiedessero di uscire ?

Qualsiasi decisione prenda (qualora fosse)bisogna comunque rispettarla . pic.twitter.com/zpACyC0X0l — MᥲᥒᥙᥱꙆᥲ 🍫🥛🍪 🦋 (@manuelacas02) February 18, 2024

E concludendo il discorso ha detto: “Io sono qui dentro e mi sto migliorando giorno per giorno con tutti, anche a livello caratteriale e di crescita. Abbandonare il gioco sarebbe una sconfitta personale. Anche perché se la persona mi ama e mi vuole, a oggi che manca un mese, mi aspetta fuori”.