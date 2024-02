Una cosa è certa, Massimiliano Varrese non dimenticherà la puntata di stasera 19 febbraio del Grande Fratello. A quanto riportano le anticipazioni l’attore verrà messo faccia a faccia con una verità che non avrebbe mai pensato di dover affrontare. Solo nelle ore scorse Varrese è stato al centro di un caso per alcune parole su Beatrice. Ieri sera ha confessato Rosy e Anita quanto segue: “Ricordatevi sempre quello… adesso siamo in una modalità diversa”.

“Anche se ci verrebbe voglia di rispondere in un certo modo, cerchiamo di non farlo, non facciamolo, o facciamolo in maniera diversa”. Anita ha risposto: “Certo! La modalità che stiamo avendo negli ultimi giorni. E poi tra l’altro non c’è un piano B, è solo così, poi sono anche stanca di litigare, non ne posso più”.





Grande Fratello, Varrese scoprirà la relazione tra Monia e Joseph

E i commenti non sono mancati: “Varrese non sei più credibile. Quello che dici non equivale al tuo comportamento. Hai buttato melma su Bea per screditarla e hai innescato un gruppo tutti contro Bea. Mi dispiace per te ma si è visto come sei veramente”. E ancora: “È andato in onda il degrado e ancora ci propinate questi video di Varrese che cerca sempre di ripulire la sua immagine”.

“Quando è il primo a massacrare psicologicamente Beatrice? Sì, caro Max, tua figlia non sta vedendo un bell’esempio da casa”. Varrese, secondo le anticipazioni, stasera potrebbe scoprire la relazione tra l’ex Monia La Ferrera e Joseph Rosseti, fratello di Greta. Un gossip lanciato da Rebecca Staffelli che aveva detto: “Tra le vie di Monza, Monia La Ferrera camminava mano nella mano con Joseph Rossetti”.

Parole che Monia non aveva smentito: “Avete fatto voi da Cupido. La sera che sono uscita, ci siamo incontrati in corridoio ed è stato un colpo di fulmine. Adesso ci stiamo conoscendo”. Sui social sono già partite le scommesse sulla reazione di Varrese alla notizia che potrebbe essere proprio Monia a dargli. “Ne uscirà distrutto, ne sono sicuro”. “Non gli importava più niente di lei, non cambierà nulla”.