Caos al Grande Fratello con Perla letteralmente imbufalita con Federico per quanto successo in bagno. Lei ha iniziato a protestare duramente e gli ha fatto una vera e propria ramanzina. Cosa che non è piaciuta affatto a diversi utenti, che hanno pubblicato il video ironizzando sull’atteggiamento dell’ex fidanzata di Mirko. E chissà se il discorso uscirà nuovamente durante la puntata del 19 febbraio.

Nella casa del Grande Fratello Perla ha avuto uno scontro con Federico per la questione bagno e ora le polemiche probabilmente diventeranno sempre più forti. Il clima nel reality show di Canale 5 è abbastanza infuocato, visto che Beatrice è stata bersagliata da attacchi. Ma ora sono stati questi due gieffini a diventare protagonisti di questa discussione improvvisa.

Grande Fratello, scontro Perla-Federico per la questione bagno

Una volta che lui è uscito dal bagno del Grande Fratello Perla ha affrontato Federico e gli ha detto chiaramente che il suo atteggiamento è sbagliato. Ma i telespettatori la pensano diversamente e ritengono inadeguato il gesto della Vatiero. Andiamo a scoprire insieme cosa è accaduto tra i due coinquilini e perché lei è apparsa così infastidita dal gieffino.

Perla ha esclamato: “Fede, stavi da un quarto d’ora in bagno, io ho fatto cento cose. Ti do un consiglio: se tu non riesci a fare, esci visto che c’è gente fuori. Io venti minuti ce li metto a casa per rilassarmi. Succede sempre con te, con tutto il bene che ti voglio non è possibile”. Federico ha detto che farà di tutto per evitare simili situazioni, poi lei è entrata all’interno del bagno e la discussione è terminata lì.

Comunque non per dare ragione a Perla, però sono tirchi davvero quelli del Grande Fratello perché manco due bagni a questi che sono adesso in 20. Siete spilorci, ipocriti e per fortuna che vi mandano a casa per un anno almeno, dopo questa edizione horror.#grandefratello #gf https://t.co/jIx9nH7e71 — charlie 🍂 (@gonerjul) February 19, 2024

E l’utente che ha condiviso il filmato ha commentato ironicamente: “Ha ragione Merla, come si permette Federico a metterci 15 minuti per cag***? La prossima volta gliela fa sul letto così il bagno le resta libero“.