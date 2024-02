Grande Fratello, per Greta si mette male: il pubblico non perdona i suoi atteggiamenti. Uscito di scena Mirko Brunetti (in tutti i sensi), l’ex Temptation Island ha creato un altro triangolo. Uno dei tre componenti è Sergio, sul quale Greta ha cambiato opinioni diverse volte. Parlando di lui e Vittorio con Alfonso Signorini aveva detto: “Con Vittorio è una relazione adolescenziale, mentre Sergio è uomo. Però no, non devo scegliere nulla, perché sono due rapporti diversi, voglio bene ad entrambi, perché mi danno cose diverse”.

“Con Vittorio mi sento leggera, non parliamo mai di cose pesanti. Con Sergio trovo un rapporto di protezione, facciamo discorsi molto profondi. Io sono una persona molto fisica, quando voglio bene una persona”. Parole che lasciavano presagire un avvicinamento.





Grande Fratello, Greta tra Sergio e Alessio: il pubblico la attacca

Poi sconfessate davanti a Varrese che gli chiedeva se con Sergio ci fosse qualcosa: “No, Massi, sai cosa ti dico? Che siamo troppo diversi. Non c’è compatibilità di carattere. Mi dispiace, questo è il problema. Io sarò anche difficile, però”, aveva detto. Ora che di mezzo si è messo anche Alessio Falsone (terzo elemento del triangolo), le cose sono cambiate.

Dopo aver notato che Greta aveva passato delle ore con Sergio ha attaccato: “Se io so che piaccio a Sergio, non ci sto fuori 6 ore se siamo solo amici. Nessuno ha detto che tu hai una frequentazione o una storia. Siccome io voglio bene a Sergio e so che è coinvolto, io non mi metto a creare dinamiche, perché il suo interesse è più forte del mio. Io a Sergio voglio bene, non mi ci metto proprio, il suo perché è più forte del mio”.

Greta è rimasta in silenzio. E Alessio ha caricato la dose: “Tu vuoi far creare una rottura, non si crea una spaccatura tra me e Sergio, non riuscirai a dividerci”. I commenti sui social, neppure a dirlo, sono fioccati. “Greta è la tipica gattamorta sta praticando lo stesso copione che ha fatto con Vittorio e Sergio,ora tocca ad Alessio e Sergio…finte come poche, poi ditemi se lei non è una vera tentatrice, a me dispiace solo che è caduto Vittorio nel suo tranello e per questo è uscito”. Nonostante le parole di Alessi sono in tanti a pensare che presto i due si sfideranno per Greta.