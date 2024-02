In prima serata su Canale 5, è tornato un nuovo appuntamento con “Grande Fratello“. A condurre Alfonso Signorini, con accanto l’opinionista Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli alla postazione dei social. Tanti i colpi di scena. Mirko, ospite per qualche giorno, ha lasciato la Casa e ha fatto un resoconto della sua brevissima convivenza con l’ex fidanzata Perla, poi la sorpresa per Stefano, con l’arrivo della madre e la sua linea della vita.

E ancora le nomination e il ritorno in casa di Giuseppe Garibaldi. Giuseppe, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, riprende il proprio posto tra i concorrenti. Negli ultimi giorni gli Inquilini hanno vissuto in un clima rilassato e piacevole.

Grande Fratello, Garibldi rientra in casa

Dopo essere stato assente per l’ennesimo problema di salute, pare che tutto sia stato fortunatamente risolto. Il concorrente è tornato in casa e prima del suo ingresso Alfonso Signorini ha freezato i concorrenti per mandare in onda un video molto particolare. “Giuseppe Garibaldi non è quello che conoscete voi“, ha annunciato Alfonso Signorini. “Non è un bidello, ma una persona molto diversa, una vera talpa all’interno del Grande Fratello”.

Nel filmato mostrato ai gieffini Garibaldi parla perfettamente in spagnolo, in cinese, in francese, citando frasi in latino di Seneca e versi delle poesie di Baudelaire. I concorrenti sono sconvolti e non riescono a farsene una ragione, ma ovviamente il tutto realizzato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Rientrato in casa, il concorrente ha detto di essere stato pagato tanto per fingere e che in realtà lui lavora in un centro di ricerca molto importante.

Bellissimo rientro di Peppe organizzato dagli Autori 👏 Le cose che piacciono a noi

Vedere le facce di tutti i concorrenti non ha prezzo 🤣

Per Anita in un futuro non troppo lontano 🥳#Anibaldi #aniters#imille #garibaldi#GrandeFratello #topaziers #maxers#paoleti#perletti pic.twitter.com/hJH4FN6QAD — Mascos69 (@mascos69) February 20, 2024

Rientrato in casa, Giuseppe Garibaldi si è rivolto ai suoi coinquilini e ha confessato: “Quello che ero, non sono bidello, non sono mi sono trasformato in un uomo semplice, perché non potevo sciupare la mia intelligenza, mi hanno pagato pure tanto per dire che sono un bidello”. Lo scherzo è durato poco perché non è riuscito a trattenere le risate. (clicca qui per guardare il video)