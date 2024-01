Un vero e proprio caos ci sarebbe stato all’esterno del Grande Fratello. Una lite furibonda si sarebbe registrata nelle scorse ore, generando una tensione altissima. A tal punto che si parla già di possibili diffide. A sganciare la bomba è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha saputo in anticipo ciò che ci sarebbe stato al termine della puntata in diretta di martedì 23 gennaio.

Una situazione clamorosa, che ha coinvolto pienamente il Grande Fratello. La lite avrebbe avuto dei toni veramente alti e sarebbero partite delle minacce. Si attendono dettagli su dettagli nelle prossime ore, ma siamo già in grado di dirvi qualcosa di veramente importante. Anche per farvi capire chi si sarebbe reso protagonista di questa incredibile sfuriata.

Grande Fratello, lite furiosa: “Minacciate diffide”

Ovviamente nulla di tutto questo si è verificato durante la diretta del Grande Fratello, infatti questa lite sarebbe avvenuta sui social network. In privato si sarebbero verificati degli episodi clamorosi, che hanno lasciato tutti con l’amaro in bocca. Andiamo a scoprire cosa ha scritto Deianira Marzano, in un’Instagram story postata nel pomeriggio del 24 gennaio.

L’influencer ha scritto su Instagram: “Un conoscente mio e di Amedeo Venza ci ha appena informati che stanotte pare che due famiglie di concorrenti al GF abbiano litigato su Instagram in privato, minacciandosi diffide. Trovo davvero orribile litigare per queste cose, innanzitutto i concorrenti sono pagati e poi si espongono tra loro e lo sanno benissimo che il gioco consiste in questo. Le famiglie dovrebbero un po’ smetterla di mettersi in mezzo, fanno solo un guaio ai loro cari”.

Poi è stato precisato che non sarà possibile dire i nomi di questi gieffini: “Pensate alla gente che a lavorare veramente! Non possiamo dire i nomi, ma lo vorremmo dire tanto. Credetemi che quando sento queste cose davvero io per prima resto basita! Chi ha il pane non ha i denti!”.