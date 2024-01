Tempo di lamentele al Grande Fratello, con Beatrice che dopo la puntata del 23 gennaio si è adesso scagliata contro Greta. Non parliamo di una lite faccia a faccia, però l’attrice ne ha discusso con Fiordaliso ed è arrivata ad una conclusione negativa nei confronti della Rossetti. Quest’ultima, quando verrà a sapere di queste parole, sicuramente replicherà a tono.

La tensione è sempre abbastanza alta al Grande Fratello, anche perché ci avviciniamo sempre più alla fase calda del programma, che prevedrà tra circa due mesi la proclamazione del vincitore. Beatrice si è soffermata su Greta, la quale ormai secondo l’ex protagonista di Vivere starebbe adottando un comportamento poco spontaneo. E la Luzzi non ci sta più a sopportarlo.

Leggi anche: “Sì, ce l’hanno con me”. Grande Fratello, prima il mistero poi è Garibaldi a urlare di gioia





Grande Fratello, Beatrice contro Greta: “So a che gioco sta giocando”

Nonostante il parere contrario di Fiordaliso, mentre erano in giardino, Beatrice si è rivolta verso la cantante e ha iniziato a contestare l’atteggiamento assunto da Greta. Quest’ultima si è avvicinata all’ex rivale, ovvero Perla, e addirittura in diverse occasioni ha preso posizione in favore della coinquilina e ritiene anche giusto che la Vatiero e Mirko possano riprovare a stare insieme.

Ecco il pensiero di Bea su Greta: “Io credo che lei stia giocando a fare quella parte lì, di quella buona, di quella che ha rinunciato e che è servita a riunire la coppia, per ripulirsi sui social perché era distrutta. Ieri è andata fino in fondo a questa cosa, il che chiaramente mi fa fare un passo indietro nei confronti di un affetto”. E anche diversi utenti la pensano esattamente così.

eee su questo ha ragione ha rotto con le leccate di culo a perla è chiaramente una parte che sta recitando e sta venendo fuori pic.twitter.com/f6C4Bf1kFh — sasi🪁 (@p0liedrico) January 24, 2024

L’utente di X che ha condiviso il filmato ha commentato: “Su questo ha ragione, ha rotto con le leccate di cu*** a Perla, è chiaramente una parte che sta recitando e sta venendo fuori”. Anche altri internauti sono stati d’accordo, ma c’è anche chi ha provato a giustificare Greta, la quale si starebbe difendendo per evitare gli attacchi durissimi subiti in passato.