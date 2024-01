Ancora momenti meravigliosi per Garibaldi al Grande Fratello. Nella mattinata del 24 gennaio, ore dopo la puntata in diretta che gli ha permesso di incontrare in studio sua madre e suo fratello, il giovane ha ricevuto un’altra notizia bellissima. Lo hanno chiamato in giardino e il suo entusiasmo è stato contagioso. Anche se inizialmente c’era stato un po’ di mistero.

Infatti, le più perplesse erano state Fiordaliso e Beatrice, che non stavano comprendendo cosa stesse succedendo a Garibaldi. Sopra la casa del Grande Fratello un po’ di giallo c’è stato, poi è stato proprio lui a togliere tutti i dubbi agli altri concorrenti e a gioire in maniera frenetica. Andiamo a vedere insieme cosa è successo nelle scorse ore nel reality show.

Garibaldi, sorpresa al Grande Fratello: lui esplode di gioia

Nonostante il compleanno di Garibaldi sia terminato, avendo compiuto 31 anni il 23 gennaio, la festa al Grande Fratello è praticamente infinita. In un primo istante l’aereo contenente un messaggio sembrava poter essere indirizzato a Vittorio, come erroneamente ipotizzato da Beatrice e Fiordaliso, invece Giuseppe ha subito detto che ce l’avessero con lui.

Lo striscione recitava: “Tanti auguri Viozzu. Fam&Amici“. Viozzu è il soprannome di Garibaldi e lui ha subito ringraziato i suoi parenti, gli amici e tutti gli abitanti del paese calabrese Santa Cristina: “Grazie di cuore, vi penso sempre, mi mancate. Vi porto sempre con me”. E ha disegnato un cuore con le dita delle sue mani, a testimonianza di un grande affetto che prova per loro.

Quindi, ancora auguri nei confronti di Garibaldi, che ha festeggiato alla grande il suo compleanno. E non sono anche mancate delle polemiche per colpa di Anita, che pare conoscesse in anticipo la sorpresa della famiglia di lui, almeno stando ad alcuni utenti.