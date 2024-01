Ancora un colpo di scena al Grande Fratello, che coinvolge Garibaldi ma soprattutto Anita. E le polemiche sono esplose improvvisamente perché ancora una volta i telespettatori si sono accorti di qualcosa di molto strano, con protagonista la ragazza. Nella serata del 23 gennaio la produzione e Alfonso Signorini hanno regalato a Giuseppe un momento indimenticabile.

Infatti, mentre era in corso la diretta del Grande Fratello, Garibaldi è stato festeggiato alla grande in occasione del suo compleanno non solo dai concorrenti ma anche dai suoi familiari. E ciò che ha detto Anita a proposito di quanto fatto dalla famiglia del gieffino ha lasciato tutti esterrefatti. E il pubblico adesso pretende immediate spiegazioni sull’accaduto.

Grande Fratello, sorpresa a Garibaldi: le parole di Anita fanno discutere

Al Grande Fratello Garibaldi ha incontrato la madre e suo fratello Nicola, ma a fare discutere sono state alcune parole di Anita. A proposito del fratello, lui ha detto su Giuseppe: “In questi quattro mesi i cambiamenti sono tanti, ma i tuoi valori non sono mai cambiati, perché tu sei un ragazzo altruista, umile, onesto. Un ragazzo che io ammiro perché mi ha insegnato tanto e se io oggi sono così è per merito tuo. Sono contento così come sono e ti devo dire grazie. Rimani sempre come sei perché sei il numero uno”.

Nel momento in cui Garibaldi si stava preparando per lasciare temporaneamente la casa per andare nello studio del Grande Fratello, Anita ha affermato: “Che bello che Giuseppe sarà in studio e rivedrà tutti, la famiglia“. Quindi, sembra proprio che lei sapesse già tutto in anticipo. E quindi la bufera è nuovamente scoppiata sulla giovane gieffina, spesso accusata di conoscere prima di tutti le dinamiche del GF.

“Che bello Giuseppe sarà in studio e rivedrà tutti, anche la famiglia..”



ANITA SEMPRE + CHIROMANTE CHISSÀ AVRÀ PRESO LEZIONI DA MAGO SANTUCCI?



#GrandeFratello

"Che bello che Giuseppe sarà in studio e rivedrà tutti, la famiglia…"



Anita che sa sempre tutto in anticipo, forse riceve la scaletta ad inizio serata per capire quando poter andare in bagno. Chissà. #GrandeFratello — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) January 23, 2024

Infatti, alcuni utenti su X hanno commentato: “Anita sempre più chiromante, chissà, avrà preso lezioni da mago Santucci?”, “Anita che sa sempre tutto in anticipo, forse riceve la scaletta ad inizio serata per capire quando poter andare in bagno”.