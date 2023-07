A quanto pare Alfonso Signorini e Milly Carlucci starebbero lottando per avere la meglio e portarsi a casa il sì di una figlia vip nei rispettivi programmi. Il primo la vorrebbe quindi nella prossima edizione del GF Vip, mentre la presentatrice Rai la inserirebbe nel cast di Ballando con le stelle. E proprio colei che sarebbe contesa dai due colleghi ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua su questi importanti programmi televisivi.

Né Alfonso Signorini né Milly Carlucci hanno voluto dire niente in merito, ma questa figlia vip, molto nota a livello nazionale, sembrerebbe essere un grande desiderio di entrambi. La vedremo al GF Vip, a Ballando con le stelle o in nessuna delle due trasmissioni in questione? A far capire meglio tutto è stata la ragazza, che ha accettato di rilasciare un’intervista al settimanale Vero, dove tra l’altro si è concentrata pure sul Festival di Sanremo.

Alfonso Signorini e Milly Carlucci sarebbero in lotta per una figlia vip

A proposito delle intenzioni di Alfonso Signorini e Milly Carlucci, la figlia vip di un famosissimo cantante italiano ha iniziato la sua conversazione con Vero parlando di Ballando per poi spostarsi sul reality show di Canale 5: “Devo dire che Ballando con le stelle mi piace tantissimo, però non è previsto che io concorra quest’anno, anche se mi piacerebbe in futuro. Sul Grande Fratello mi è stato chiesto in modo vago e la considero comunque un’esperienza da fare in futuro”.

Ad essere interessata a questi due programmi è la figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi, che però ha fatto comprendere che potrebbero non esserci le premesse giuste per chiudere accordi a breve termine. Poi su Sanremo ha aggiunto: “Questa è la massima aspirazione, come credo per tutti i cantanti. Per ora, però, è solo un sogno. Parlando delle critiche che ricevo, da piccola ci stavo male ma adesso le accetto e riesco a distaccarmi”.

Ovviamente nelle prossime settimane sapremo se ci saranno cambiamenti improvvisi e se Jasmine Carrisi potrà già entrare a far parte di Ballando con le stelle o del GF Vip 8. Il pubblico sarebbe curioso di vederla all’opera in uno di questi show.