Grande Fratello, arrivano i complimenti per Zeudi Di Palma. Recentemente l’ex miss Italia è diventata sempre più protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini. Sia per i livelli di tensione raggiunti con l’ex amica Helena Prestes sia perché è riuscita a conquistare un posto in finale. Dopo Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi è infatti proprio Zeudi a staccare il pass per l’ultima serata.

Intanto in nomination sono finite Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando. E proprio la modella brasiliana potrebbe essere a rischio, nonostate rimanga tra le favorite del pubblico. Questo perché, secondo una voce, alcuni autori del GF la considererebbero “sacrificabile”. E le quotazioni di Zeudi per la vittoria finale continuano a salire: sentite cosa dice la famosa cantante…

Gaia Gozzi tifa per Zeudi: “È bella e pure simpatica”

Tra i numerosi sostenitori di Zeudi Di Palma c’è anche Gaia Gozzi, la cantante appena reduce dal Festival di Sanremo. Come molti sanno le Zelena, che hanno sempre sperato in una ship tra Zeudi e Helena, sono una delle community più forti dei social. Ebbene alcune componenti hanno posto alcune domande all’ex miss Italia suscitando una risposta in parte inattesa.

La cantante di “Chiamo io chiami tu” inizialmente sembrava non aver capito bene a chi si riferissero le fan, ma poi ha esclamato: “Zeudi Di Palma? Ah sì ho capito chi è lei, la ragazza di Miss Italia. Lei è bellissima, stupenda”. Poi le ragazze le hanno rivelato che la concorrente è arrivata anche in finale: “Pazzesca. Quindi è bella e pure simpatica” ha detto Gaia Gozzi.

In seguito Gaia Gozzi ha aggiunto una personale riflessione su Zeudi: “Ama le brasiliane? Ha capito tutto della vita. Ed è pure bisessuale? Allora ha capito ancora di più tutto della vita, che le devo dire… un bacio!”. Un’ulteriore spinta all’ex miss Italia che nelle preferenze del pubblico sta letteralmente volando: basti pensare che all’ultima votazione ha conquistato uno stratosferico 49,2% contro il 22,83% di Shaila e il 20,11% di Stefania…

