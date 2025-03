In attesa della nuova puntata del Grande Fratello, dopo la nomina di Zeudi Di Palma a terza finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini (dopo Lorenzo Spoverato e Jessica Morlacchi) e dopo le recenti discussioni tra i concorrenti, in particolar modo tra Stefania Orlando e la cerchia degli Shailenzo, Shaila ha trascorso del tempo con le sue amiche per esprimere la sua opinione su Stefania Orlando e sugli altri membri della Casa. A scatenare il suo disappunto è stato un commento fatto da Maria Teresa Ruta durante l’ultima puntata del reality show.

La conduttrice aveva infatti dichiarato: “Vorrei dire ai ragazzi che se non ci fosse stata Stefania in alcuni momenti sareste stati di una noia mortale”. Parole che non sono piaciute a Shaila, la quale ha avuto parole dure per tutti e si è lasciata a andare andare con le sue amiche del cuore Chiara Cainelli e Zeudi De Palma. “Ma che canale guarda Maria Teresa Ruta? Dice che senza Stefania non ci sarebbe divertimento. Quella dorme, l’altra gioca solo a briscola, quell’altra ancora sparla e basta tutto il giorno a inciuciare”, ha detto la concorrente.

Grande Fratello, Shaila critica Stefania e gli altri concorrenti

“A me non ha fatto nulla la Ruta, ma questa volta ha detto una cavolata grossa. Amò, togli noi con Lore e Giglio che facciamo casino, poi cosa c’è? Sta casa senza di noi sarebbe un mortorio. Quelle cosa fanno oltre a essere vipere? Maria Teresa è di parte e non ha detto la verità. Questa roba della simpatia è una cavolata proprio“, ha detto ancora Shaila alle sue amiche.

Shaila ha proseguito con le critiche lodando la ‘simpatia’ degli Shailenzo e dei loro amici: “Come sono cambiate le serate da aperitivi. Quelle fanno solo inciuci, si vestono male, stanno in pigiama, mamma mia. E posso dire una cosa? Menomale che stiamo noi qui che facciamo divertire il pubblico! Altro che quella… Stefania Orlando. Cara Maria Teresa Ruta ma cosa hai visto? Ha detto che si divertono guardando Stefania, certo… Leva noi che facciamo un po’ di casino e non c’è nulla. Dai facciamo una sfilata, hanno messo Beyoncé!”.

Su X, nel post pubblicato dall’account Biccy, diversi utenti si sono scatenati criticando aspramente le parole pronunciate da Shaila: “Ah beh parla proprio lei. Il suo concetto di eleganza è contorcersi mezza nuda su qualsiasi superficie disponibile, il suo concetto di divertimento è dimenare il lato B come se le fosse entrato uno scorpione nelle mutande, come ieri sera. Che poi, fosse almeno bella”, “I livelli di Stefania se li sogna“, “Pessime, poi in puntata fanno le sensibili”.

“zero entusiasmo, le facce a peste, solo inciuci, si vestono male in pigiama… menomale che ci siamo noi che facciamo divertire altroché stefania orlando”



URLARLO SHAILA GATTA #shailenzo pic.twitter.com/QaL5RPwHST — ۟ (@chinonvivespia) March 12, 2025

“La cosa ridicola che ieri tutto il giorno a sparlare sul pensiero di MTR cosa fanno per far vedere che loro sono divertenti, si vestono da sera e ballano, questi non sanno nemmeno cosa vuol dire divertirsi, ridicole, non vedo l’ora che termina tutto”, si legge. E ancora chi pensa che: “Shaila è la classica donna che fa più bella figura quando tace, perché ogni volta che apre bocca fa uscire la sua vera natura, facendo sempre brutta figura. Lei che si erge a paladina delle donne è la prima a bullizzarle, denigrarle e fare il possibile per annientarle”, si legge tra i commenti del post di X pubblicato da Biccy.