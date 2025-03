Colpo di scena e annuncio importantissimo al Grande Fratello nella puntata del 10 marzo. A 20 giorni dalla conclusione del reality show di Canale 5, Signorini ha ufficializzato la proclamazione della terza finalista. Una gioia immensa per la concorrente, che ha potuto così raggiungere Lorenzo e Jessica, gli unici fino a quel momento sicuri del pass per l’ultimo appuntamento.

Durante la serata del Grande Fratello, il conduttore ha informato le gieffine coinvolte nel televoto che in realtà non erano in lizza per l’eliminazione. Da quei nomi sarebbe uscita la terza finalista e così è stato. Punteggio fantastico per la concorrente che ha conquistato la finalissima.

Grande Fratello, proclamata la terza finalista: chi è

Analizzando le percentuali, la prima ad essere stata esclusa è stata Chiara. Infatti, lei non è diventata la terza finalista non essendo andata oltre lo 0,95% dei voti. Non bene nemmeno Mariavittoria, che si è fermata al 6,91%. Ha ottenuto il 20,11% Stefania, che comunque non ce l’ha fatta a prevalere.

Si è piazzata al secondo posto Shaila con il 22,83%, ma a vincere è stata Zeudi con il 49,2% delle preferenze. L’ex Miss Italia è dunque approdata ufficialmente in finale e potrà giocarsi tutte le sue carte per provare a vincere la trasmissione Mediaset e a portarsi a casa il montepremi da 100mila euro.

Nelle prossime puntate ci saranno nuove eliminazioni al Grande Fratello per scremare i concorrenti. Poi il pubblico saprà tra non molto tutti coloro che si giocheranno la finale.